"شئون الحرمين": أكثر من 1.48 مليون مصل ومعتمر فى الحرم المكى أمس

أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن عدد المعتمرين والمصلين في الحرم المكي، يوم أمس الأحد، بلغ أكثر من 1.48 مليون مصل ومعتمر.

وقالت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي- حسبما ذكرت قناة "السعودية الإخبارية"، اليوم الإثنين، إن "الجهات العاملة على خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي الحرم المكي تكثف جهودها لتقديم أفضل الخدمات ومضاعفة أعمالها لخدمة المعتمرين والقاصدين في المسجد الحرام".

وكان الرئيس العام لشئون الحرمين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قد دشن المنصة الرقمية، وعددًا من البرامج والمبادرات التقنية، شملت منصة بوابة الخدمات الرقمية المرتبطة بالمركز الوطني الموحد "نفاذ" بالنسخة الجديدة، و"الروبوت" التقني؛ لنشر وبث الدروس العلمية.

وكذلك عرض التطبيقات الذكية الخاصة بالرئاسة، وخدمة الفتاوى والإرشاد، من خلال الذكاء الاصطناعي والإفتاء بالاتصال المرئي وتقديم الخدمات الرقمية للزوار والقاصدين داخل المسجد الحرام، وخدمة قياس تقييم الخدمات الرقمية المقدمة من الرئاسة، إضافة إلى خدمة تصاريح الاعتكاف الرقمية.