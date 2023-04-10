الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"شئون الحرمين": أكثر من 1.48 مليون مصل ومعتمر فى الحرم المكى أمس

المسجد الحرام
المسجد الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن عدد المعتمرين والمصلين في الحرم المكي، يوم أمس الأحد، بلغ أكثر من 1.48 مليون مصل ومعتمر.

وقالت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي- حسبما ذكرت قناة "السعودية الإخبارية"، اليوم الإثنين، إن "الجهات العاملة على خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي الحرم المكي تكثف جهودها لتقديم أفضل الخدمات ومضاعفة أعمالها لخدمة المعتمرين والقاصدين في المسجد الحرام". 

وكان الرئيس العام لشئون الحرمين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قد دشن المنصة الرقمية، وعددًا من البرامج والمبادرات التقنية، شملت منصة بوابة الخدمات الرقمية المرتبطة بالمركز الوطني الموحد "نفاذ" بالنسخة الجديدة، و"الروبوت" التقني؛ لنشر وبث الدروس العلمية. 

 وكذلك عرض التطبيقات الذكية الخاصة بالرئاسة، وخدمة الفتاوى والإرشاد، من خلال الذكاء الاصطناعي والإفتاء بالاتصال المرئي وتقديم الخدمات الرقمية للزوار والقاصدين داخل المسجد الحرام، وخدمة قياس تقييم الخدمات الرقمية المقدمة من الرئاسة، إضافة إلى خدمة تصاريح الاعتكاف الرقمية.

الاتصال المرئي التطبيقات الذكية الحرام والمسجد النبوي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد النبوي بوابة الخدمات الرقمية

الأكثر قراءة

طن الأصفر بـ105 آلاف جنيه.. أسعار النحاس فى الأسواق اليوم

مسلسل "تحت الوصاية".. من هو الطفل ياسين الذى قام بدور ابن منى زكى؟

ضبط 2000 لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

ضبط 609 مخالفات مرورية فى الغربية وتحصيل 76 ألف جنيه غرامات

التحفظ على 189 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة فاسدة فى الغربية

لص الهواتف من شقق المواطنين بمصر القديمة: "كنت بانتحل شخصية عامل صيانة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (3).. محمد كريم..علماء الأزهر.. السيد عمر مكرم.. سليمان الحلبى.. زعماء صنعتهم الأقدار!

محمد عمر

رسالة للسودان.. مصر ستظل معكم قلبا وقالبا

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية» تحذر من أى عدوان عسكرى إسرائيلى وشيك على قطاع غزة

"الرقب": يجب على حكومة الاحتلال الاستفادة من دروس الماضى

اجتماع مفاجئ بين نتنياهو ولابيد.. هل ناقشا بدء عملية عسكرية على غزة؟