أمسية ثقافية سياسية لـ"أمانة شباب حزب مستقبل وطن" في بني سويف

واصلت أمانة الشباب في حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، بقيادة الدكتور معاذ الشاهد، عقد الأمسيات الثقافية السياسية ضمن البرنامج التدريبي لتأهيل الشباب على العمل السياسي والقيادة، والتي تضمنت ورشة عمل للاستماع لأفكار الشباب وطموحاتهم خلال الفترة القادمة، وذلك بقرية قفطان الغربية بمركز سمسطا.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات النائب حسام العمدة أمين الحزب في محافظة بني سويف، وإشراف الدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم.

وتضمن البرنامج الحديث عن خطة عمل المرحلة القادمة ورؤية وأهداف الحزب والهيكل التنظيمي وتضمنت الأمسية بعض المقتطفات الدينية من تواشيح وابتهالات دينية والحديث عن فضل شهر رمضان المبارك والتي ألقاها عدد من مشايخ القرية.

جاءت الأمسية تحت إشراف أحمد سليمان أمين الحزب بمركز سمسطا، ووجيه مروان أمين التنظيم بالمركز، وحضر الأمسية الأستاذ أحمد الحسيني أمين شباب مركز بني سويف، كذلك حضور أمين شباب الوحدة الحزبية بالقرية بالإضافة على عدد من شباب قرية قفطان.