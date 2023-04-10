الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل حادث "الديكوفيل".. صاحبة المنزل المتضرر: "نفسي المسئولين يساعدوني"

مكان الحادث
مكان الحادث

قالت السيدة دولت أحمد عثمان، البالغة من العمر 40 عامًا، التي اصطدم قطار «الديكوفيل» المخصص لنقل محصول قصب السكر في إدفو شمال محافظة أسوان بمنزلها في قرية القنان، إنها شعرت بهزة عنيفة في منزلها قبل الإفطار بمدة قليلة وعند توجهها لمعرفة ما الذي جري بالخارج وجدت قطارا قد اصطدم بواجهة المنزل ما أدى إلى انهيار الحائط.

وأوضحت «دولت» أنها تعيش بمفردها في المنزل بعد وفاة والديها وخلال الاستعداد لوقت الإفطار بعد ساعات الصوم في نهار رمضان وقبل مدة قليلة من رفع تكبيرات آذان المغرب شعرت بأن هناك هزة عنيفة في منزلها. 

وأشارت إلى أنها لا تقدر على إعادة بناء الجزء الذي تهدم من الاصطدام، وناشدت المسئولين وعلى رأسهم محافظ أسوان بالتدخل لمساعدتها.

وشهدت قرية البصيلية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم، خروج قطار الديكوفيل الخاص بنقل محصول قصب السكر عن القضبان واصطدم بمنزل أحد أهالي القرية دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات محافظة أسوان إخطاراً بخروج قطار الديكوفيل الخاص بنقل محصول قصب السكر عن مساره واصطدامه بمنزل بقرية البصيلية التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان دون وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.

وعلي الفور انتقلت الجهات المعنية لمكان الواقعة لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثار الحادث عن الطريق لتسهيل الحركة المرورية أمام المارة.

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أسوان حادث تصادم الديكوفيل قرية القنان مركز إدفو دون اصابات انهيار جزئي لمنزل انهيار حائط منزل قطار نقل محاصيل قصب السكر

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