واشنطن: مدمرة بحرية أمريكية تجرى مهمة لتأكيد حرية الملاحة فى بحر الصين

قالت البحرية الأمريكية، إن مدمرتها المزودة بصواريخ موجهة "يو إس إس ميليوس" أجرت مهمة لتأكيد حقوق وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر سبراتلي، الإثنين، وأضافت البحرية الأمريكية أن عملية المدمرة تتفق مع القانون الدولي وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وجاء هذا الإعلان الأمريكي في الوقت الذي يحاكي فيه الجيش الصيني توجيه ضربات دقيقة ضد تايوان، في تدريبات عسكرية حول الجزيرة وسط توترات متزايدة بين الصين والولايات المتحدة في المنطقة.

زيادة التوتر.. رصد 59 طائرة عسكرية صينية بالقرب من تايوان

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت، الإثنين، 59 طائرة عسكرية صينية بالقرب من تايوان حتى الساعة العاشرة صباحاً (0200 بتوقيت جرينتش).

وقالت الوزارة وفقا لما نقلته وكالة رويترز، إن من بينها 39 طائرة صينية عبرت خط منتصف مضيق تايوان ودخلت مناطق الدفاع الجوي التايوانية.

لليوم الثاني.. مناورات صينية لتطويق تايوان واستهداف أهداف حيوية

تستمر التوترات التي تحيط بـ"تايوان" لليوم الثاني على التوالي، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد 11 سفينة حربية صينية و70 طائرة مقاتلة، حيث أجرت الصين، محاكاة لضربات محددة تستهدف أهداف رئيسية في تايوان وذلك خلال اليوم الثاني من تدريبات "تطويق كامل" تستمر حتى الإثنين، حيث أعلنت الصين أن التدريبات تعتبر تحذير حقيقي بعد لقاء الرئيسة التايوانية تساي وينغ إين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي.

إدانة تايوانية

من جانبها، أدانت تايوان العملية الصينية التي سميت بـ"السيف المشترك"، ودعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرورة ضبط النفس مؤكدة إنها مستمرة في اتصالاتها مع الجانب الصيني الذي بدأت مناوراته العسكرية بعد اجتماع شهدته ولاية كاليفورنيا الأمريكية بين الرئيسة التايوانية ورئيس مجلس النواب الأمريكي، وهو ما دفع الجانب الصيني لتأكيد رده على الاجتماع بإجراءات حازمة، حيث أكد الإعلام المحلي الصيني أن المناورات تهدف لإثبات قدرة الصين على تطويق تايوان بالكامل.