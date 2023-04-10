الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صراع شرس خارج الخطوط بين كولر وباتشيكو فى موقعة نهائى الكأس

مارسيل كولر
مارسيل كولر

تشهد مباراة نهائي كأس مصر الليلة صراع قوى خارج الخطوط بين السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي والبرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفنى لنادى بيراميدز .

 

ويدخل مارسيل كولر اليوم، وهدفه اللقب الثاني رفقة المارد الأحمر، بعد تتويجه بلقب كأس السوبر المحلي على حساب الزمالك.

 

وتقام مباراة نهائي كأس مصر اليوم الإثنين في تمام التاسعة والربع مساءً على ستاد القاهرة الدولي.

 

خاض مارسيل كولر مع النادي الأهلي 33 مباراة، بواقع 19 في بطولة الدوري المصري، و8 بدوري أبطال أفريقيا، و4 مباريات في كأس العالم للأندية، ومباراة سوبر، نجح في التتويج بها أمام نادي  الزمالك، ومباراة في كأس مصر، وحقق  المارد الأحمر الفوز تحت قيادته في 23 مباراة، وتعادل في 6 مواجهات وتلقى الخسارة في 4 مواجهات.

 

فيما أحرز لاعبيه 63 هدفاً، وتلقت شباكه 25 هدفاً، وخرج بشباك نظيفة في 18 لقاء، وحصد مع الشياطين الحمر ببطولة السوبر المحلى.

 

فبما يتولي البرتغالي جايمي باتشيكو الإدارة الفنية لفريق بيراميدز منذ شهر يناير الماضي ؛ خلفا لليوناني تاكيس جونياس، ليبدأ باتشيكو ظهوره الثاني في الدوري المصري؛ بعد تجربة قصيرة مع نادي الزمالك في وقت سابق .

 

قاد باتشيكو بيراميدز في 18 مباراة حتى الآن، فاز في 9 وتعادل في 7 وخسر مواجهتين، وسجل فريقه 31 هدفًا واستقبل 17.

 

وفي الدوري، فاز باتشيكو بخمس مباريات، وتعادل في مثلها، وخسر لقاءً واحدًا.

 

وعلى مستوى الكأس، فاز بمباراة نصف النهائي أمام الزمالك بركلات الترجيح، أما في الكونفيدرالية فانتصر في 3 مباريات وتعادل مرتين وخسر واحدة.

 

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، فى حين يحتل بيراميدز المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 44 نقطة، مما يجعل من مباراة الليلة صراع شرس للغاية  .

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