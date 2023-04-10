الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إعلامى يكشف موعد تسديد كهربا غرامة الزمالك

محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا

كشف الإعلامي محمد شبانة، موعد تسديد محمود عبد المنعم كهربا الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك.

وأكد شبانة في تصريحات عبر برنامجه "بوكس تو بوكس"، أن كهربا سيسدد الغرامة الموقعة ضده والتي تتخطى الـ 2 مليون دولار، في اليوم الأخير من المهلة المحددة له من قبل فيفا.

وأضاف: "هناك الكثير من رجال الأعمال ومحبي النادي الأهلي تكفلوا بدفع مبلغ الغرامة".

وتابع: "كهربا لن يدفع أي مبلغ من جيبه الخاص، واللاعب سيدفع الغرامة في اليوم الأخير والموافق 12 أبريل وسيشارك في مباراة بيراميدز بشكل طبيعي".

محمود كهربا الزمالك محمد شبانة الاهلى أزمة غرامة كهربا

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