بابا فاسيليو مدرب البنك الأهلى: نتيجة مباراة الزمالك غير عادلة

أعرب بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن غضبه الشديد من القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة فريقه ضد الزمالك ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري المصري.

وخسر البنك الأهلي أمام الزمالك بهدف سجله محمود حمدي الونش في الدقيقة 30 من ضربة رأسية.

وألغى وائل فرحان، حكم المباراة، هدف التعادل الذي سجله باسم مرسي بعد العودة إلى تقنية الفيديو بداعي وجود تسلل.

وقال بابا فاسيليو، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أعتقد أن النتيجة لم تكن عادلة على الإطلاق، شاهدنا الهدف الذي سجلناه وألغاه حكم المباراة ولا أعرف لماذا تم إلغاء الهدف وكيف حدث ذلك؟!".

وأضاف: "لا أفهم كيف يخرج حكم الساحة للتأكد من التسلل عبر تقنية الفيديو، الحكم المسؤول عن تقنية الفيديو هو المسؤول الأول والأخير عن القرار النهائي".

وتابع: "قدمنا أداءً جيدًا في الشوط الثاني وسيطرنا على مجريات اللعب، ولو تم احتساب الهدف كان بإمكاننا قلب نتيجة المباراة".

وأتم: "علينا أن نتقبل نتيجة المباراة، لكن ليست هذه هي المرة الأولى التي نعاني فيها من التحكيم".