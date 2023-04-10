الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"جعفر العمدة".. زواج وداد وشوقي يثير الجدل حول قضيتي الخلع والطلاق الغيابي

جعفر العمدة
جعفر العمدة

سلط مسلسل جعفر العمدة، في حلقته الـ18، الضوء على قضية يعاني منها بعض الأزواج، وهو تفاجأهم بصدور حكم خلع ضدهم، دون أن يكون لديهم أي علم بالدعوى المرفوعة، كما حدث في حالة سيد ووداد.

خلع وداد لزوجها سيد شقيق جعفر العمدة، صار حديث السوشيال ميديا، الذي انقسم لفريقين، فريق يتحدث عن الظلم الذي يتعرض له الأزواج، بسبب وجود ثغرات في قانون الخلع، وعدم وجود استئناف فيه، مطالبين بتعديل القانون، وفريق آخر يرى أن الأمر يشبه بالطلاق الغيابي للزوجة.

 

وقال أحد المعلقين: "حلقة اليوم من مسلسل جعفر العمدة بتطرح قضية قانون الخلع المصرى، وإن زوجة تخلع زوجها دون علمه، وتستمر في العيش معه، ودى كارثة، أظن دى بداية تغييرات كتير هتحصل الفترة الجاية في القانون".

وردت إحدى السيدات: "قانون الخلع و.حش عشان ممكن الزوج مايعرفش ويتظلم ياعيني، لكن الطلاق الغيابي اللي ستات مصر بتعاني منه، وبيتم تطليقهن غيابياً وهما مش عارفين أصلاً وعايشين مع الزوج المجرم".

 

وقالت المحامية رحاب التحيوي: "بمناسبة مسلسل جعفر العمدة، وواقعة طلاق وداد من سيد اللى شاغلة الناس كلها، أنا سبق وقلت انى تعرضت لموقف مشابه لما جالى زوج عرف أن زوجته حصلت على حكم بالخلع منه بعد 9 شهور، وكان تم إعلانه على عنوان هو غير مقيم فيه، والزوجة استلمت الصيغة التنفيذية للحكم، وغيرت كمان بطاقتها لمطلقة، صحيح قدرنا نثبت أن إعلان دعوى الخلع لم يتحقق للزوج، وإن المستلم كان شخص آخر، والمحكمة حكمت بانعدام دعوى الخلع، بس السؤال هنا لو كانت الست دى تزوجت زى ما شوفنا فى المسلسل، كان يبقى ايه حكمها وحكم زواجها شرعا وقانونا؟

وأردفت: "بالمناسبة، لم تكن الحالة الوحيدة، التي تعرضت لها خلال عملى كمحامية، ولكن تقريبا 6 حالات لم يعلم فيها الزوج بحكم الخلع لظروف مختلفة، لذا نحتاج إجراءات صارمة تضبط إجراءات الإعلان فى قضايا الخلع، مثل الاستعانة بالتكنولوجيا، وعدم الاعتماد على محضر ممكن يسلم الإعلان بالدعوى فى عنوان خطأ، ولا مانع من إعادة التفكير فى المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وأن يكون هناك إمكانية للطعن بضوابط على أحكام الخلع، حرصًا على مستقبل الأسرة والأطفال ومنعًا لأى تدليس وغش.

 

وكشفت صفحة "أحكام المحاكم المصرية"، المهتمة بشئون المحاكم، أنه سبق وأن قضت محكمة استئناف الإسكندرية ببطلان حكم خلع لعدم إعلان الزوج المختلع بالغش والتدليس، وجاء في حيثيات الحكم أن الزوجة وجهت الإعلان للزوج على عنوان تعلم علم اليقين عدم إقامته فيه يبطل الإعلان لعدم انعقاد الخصومة قانوناَ.

 

الحديث عن خلع الزوج دون علمه، يعيد للأذهان، شكاوى السيدات اللاتي طُلقن غيابيا واستمر أزواجهم في معاشرتهن معاشرة الأزواج، ومنها قصة هند محمود  إحدى ضحايا الطلاق الغيابي، والتي انفصل عنها زوجها بعد 6 أشهر فقط من زواجهما دون علمها، وعاش معها 3 سنوات ونصف كزوج، رغم تطليقه لها، لمعرفة تفاصيل القصة كاملة اضغط هنا.

 

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جعفر العمدة جعفرة العمدة الحلقة 18 الخلع الطلاق الغيابي مسلسل جعفر العمدة

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