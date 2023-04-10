الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة 18 "ضرب نار".. "الكوماندا" ينفذ أول عملية تهريب سلاح

ضرب نار
ضرب نار

شهدت الحلقة 18 من مسلسل ضرب نار، تصاعدًا في الأحداث الدرامية التي نالت إعجاب الجمهور بشدة، معبرين عن ذلك عبر صفحاتهم الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة بعد التحول الذي شهده السيناريو الدرامي بعد مرور 10 حلقات فقط، حين تبدل الحال من قصة حب يعيشها أبطال المسلسل أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، إلى السجن والسعي الدائم إلى الانتقام.
 

الحلقة 18 "ضرب نار".. "مُهرة" تسيطر على مصنع "زيدان" وتنتقم من "العترة"

قبل عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 18.. مغردو «تويتر» يشيدون بأحداث المسلسل


 

تصاعد أحداث الحلقة 18 مسلسل ضرب نار
 


وبعد خروج جابر الكوماندا الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد العوضي، من السجن الذي قضى فيه 5 سنوات، على إثر قضية إتجار بالأدوية المضروبة، اتهمه فيها ابن عمه سامي، الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد الرافعي، ولم يكتف بذلك فقط، بل أقنع زوجته مُهرة أبو الليل، التي تقدم شخصيتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، بالرواية المشبوهة حوله، بداية من الثأر الذي يلاحقه في الصعيد، وصولًا إلى الإتجار بالأدوية المضروبة والسجن.

وخلال عرض أحداث الحلقة 18 من مسلسل ضرب نار، تبين أن جابر الكوماندا قد انغمس في التجارة المشبوهة بعد خروجه من السجن، ولكن تلك المرة كانت في تجارة السلاح، حيث نفذ في أحداث الحلقة أول عملية تهريب سلاح له.

ويسعى جابر الكوماندا منذ خروجه من السجن، إلى الانتقام من كل الشخصيات التي قامت بخيانته، وهم زوجته مُهرة أبو الليل، وزوجها الحالي زيدان الذي يقدم شخصيته الفنان ماجد المصري، وأخيرا ابن عمه سامي، الأمر الذي خلق دافعًا قويًا لدى جمهور مسلسل ضرب نار، في متابعة العمل الدرامي، منذ إنطلاق أولى حلقات في الموسم الرمضاني.

موعد عرض الحلقة 18 من مسلسل ضرب نار

يُعرض مسلسل ضرب نار حصريًا عبر قناة On بشكل يومي، في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحًا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا.

 

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