الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة 18 "ضرب نار".. "مُهرة" تسيطر على مصنع "زيدان" وتنتقم من "العترة"

ضرب نار
ضرب نار

انتهت منذ قليل أحداث الحلقة 18 من مسلسل ضرب نار، الذي يُعرض يوميًا عبر قناة On، في تمام الساعة الـ 10 مساءً، ونالت إعجاب العديد من متابعي العمل الدرامي، خاصة بعد انتقام مُهرة أبو الليل التي تقدم شخصيتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، من "العترة" مديرها السابق في المصنع، الذي حاول كثيرًا التحرش بها داخل العمل في الحلقات الأولى من المسلسل، ولكنها استطاعت التصدي له.

 

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"مُهرة" تأخذ بثأرها القديم من "العترة"

 

في الحلقات الأولى من مسلسل ضرب نار، كانت تعمل مُهرة داخل مصنع ملابس بمنطقة شبرا، وكان "العترة" مديرها في ذلك الوقت، وبعد أن تطاول كثيرًا عليها داخل العمل، تهجم عليها داخل منزلها، ولكن أنقذها جابر الكوماندا من تحت يديه، والذي يقدم شخصيته الفنان أحمد العوضي، وبعد مرور أكثر من 15 حلقة، تزوجت مُهرة من "زيدان" صاحب المصنع، والذي يقدم شخصيته الفنان ماجد المصري.

وكانت قصة زواج مُهرة من زيدان، متعلقة بسجن زوجها السابق جابر الكوماندا، والذي اتهم في قضية إتجار بالأوية المضروبة، قضى على إثرها 5 سنوات داخل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، وقامت مُهرة حينها بخلعه في المحكمة أثناء فترة حبسه، لتتزوج من زيدان وتنسب إليه طفلهما، دون أن يعلم الكوماندا أي شئ عن وجود طفل له.

وفي الحلقة 18 من مسلسل "ضرب نار"، استطاعت مُهرة أبو الليل أن تسيطر على مصنع زوجها، وتوجهت سريعًا إليه لتنتقم من "العترة"، وتطرده من العمل، ولم تكتف بذلك فقط، بل قامت بنقل شقيق زوجها لفرع آخر، وأعطت زميلتها السابقة "سحر" مستندًا يوثق أحقيتها في إدارة المصنع، مؤكدة لها خلال أحداث الحلقة، أنها ستعتمد عليها بشكل كامل، ولديها ثقة في إحداث نقلة جديدة للمصنع.


 

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