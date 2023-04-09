الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قبل عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 18.. مغردو «تويتر» يشيدون بأحداث المسلسل

ضرب نار
ضرب نار

أشاد عدد كبير من مغردي موقع "تويتر" بأحداث مسلسل ضرب نار، قبل عرض الحلقة 18 من العمل الدرامي مباشرة، معبرين عن نجاح الفنان أحمد العوضي في تقديم شخصية جابر الكوماندا، وخاصة في إتقان اللهجة السوهاجية، التي ظهرت منذ الحلقات الأولى للمسلسل الرمضاني، حين طارده الثأر دون ذنب، واضطر للفرار من قريته داخل محافظة سوهاج.

 

تصاعد أحداث مسلسل ضرب نار

وكانت شهدت أحداث الحلقات السابقة من مسلسل ضرب نار، تورط جابر الكوماندا في قضية إتجار بالأدوية المضروبة، سُجن على إثرها 5 سنوات داخل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، بعد خيانه ابن عمه سامي له، والذي يقدم شخصيته الفنان أحمد الرافعي، حين استخدم كاميرات المراقبة الخاصة به في تصوير الكوماندا، وقدم بلاغ ضده يتهمه بالإتجار المشبوه.

وفي ذات الوقت الذي سُجن فيه جابر الكوماندا، قامت زوجته السابقة مُهرة أبو الليل، والتي تُقدم شخصيتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، بخلعه في المحكمة خلال فترة حبسه، ثم تزوجت "زيدان" الذي يقدم شخصيته الفنان ماجد المصري، بل ونسبت طفلها من الكوماندا إلى زوجها الجديد.

قبل الحلقة 18.. مواعيد عرض مسلسل "ضرب نار" والقنوات الناقلة

"ضرب نار".. أحمد العوضي يروج للحلقة 18: "جابر الطيب خلاص مات"

 

أحداث مسلسل ضرب نار تتصدر مؤشرات بحث "تويتر"

شهدت أحداث مسلسل ضرب نار، تفاعلًا واسعًا من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل عرض الحلقة 18 من العمل الدرامي مباشرة، لذا رصد "الدستور" في السطور التالية مدى البحث والتفاعل مع المسلسل الرمضاني بين مغردي موقع "تويتر"، من خلال استخدام أداة “track my hashtag”، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول المسلسل.

وبحسب استخدام أداة “track my hashtag”، كانت نتيجة التحليل في الساعات القليلة الماضية، أن معدل نشر التغريدات وصل لـ 95 تغريدة عبر موقع تويتر، وشاركها 69 مغردًا، بينما كان بلغ الأشخاص المتفاعلون مع تغريدات المسلسل نحو 53 مليون و400 ألف مغردًًا، ووصلت التغريدات إلى أكثر من 28 مليون و400 ألف مغردًا.
 

مسلسل ضرب نار الحلقة 18

وتم التغريد حول مسلسل ضرب نار، قبل عرض الحلقة 18 من خلال أجهزة الأندرويد بنسبة 31٪؜، ومن خلال أجهزة الكمبيوتر بنسبة 14٪؜ ومن خلال أجهزة الآيفون بنسبة 20٪؜.

مسلسل ضرب نار الحلقة 18
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