الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كيف برأ الله السيدة عائشة من حادثة الإفك؟.. أحمد عمر هاشم يجيب

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم

تحدث الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن حادثة الإفك، والتي تعرضت لها السيدة عائشة رضي الله عنها وبرأها القرآن الكريم وكشف زيف وبطلان ماقيل عنها.

حادثة الإفك جعلها الله درسًا للعباد

وأضاف أحمد عمر هاشم، خلال برنامج “من هدى القرآن”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن القرآن نزل من عند الله- سبحانه وتعالى- ليجعل حادثة الإفك درسًا للعباد إلى أن تقوم الساعة، ويرث الله الأرض ومن عليها. 

وتابع، أن من أرادوا أن يتهموا الإسلام وبيت النبوة في عرضه وشرفه بالافتراء على السيدة عائشة رضي الله عنها، لم يستطيعوا تحقيق مرادهم لأنّ الله- عز وجل- قال كلمته.

حادثة الإفك القرآن الكريم الإسلام الافتراء السيدة عائشة

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