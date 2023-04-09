إحالة 3 أشخاص من المتورطين في " مجزرة حدائق القبة"

أحالت النيابة العامة 3 أشخاص من المتورطين في واقعة مقتل مسجل خطر إثر مشاجرة مع شقيق أحدهما أدت إلى قتلهما علي يده خلال جلسة صلح بمعرفة أهالي حدائق القبة الى محكمة الجنايات.

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض علي شخصين من المتورطين في واقعة مقتل مسجل خطر إثر مشاجرة مع شقيق أحدهما أدت إلى قتلهما علي يده خلال جلسة صلح بمعرفة أهالي حدائق القبة، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تلقي مدير المباحث الجنائية إخطارا من مباحث قسم شرطة حدائق القبة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمقتل شقيقين علي يد مسجل خطر، وقتل الأخير علي يد شقيق المجني عليهما الذي استعان بآخرين للانتقام منه وهو ما كشفت عنه التحريات الأولية بعد أن تحولت جلسه صلح بين القتلي إلى مجزرة.

علي الفور تم توجيه رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتم ضبط 3 من المتورطين في جريمة القتل والسلاح المستخدم وتم تحرير محضر والعرض علي النيابة للتحقيق .