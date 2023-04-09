الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة 3 أشخاص من المتورطين في " مجزرة حدائق القبة"

ارشيفية
ارشيفية

 

أحالت النيابة العامة 3 أشخاص من المتورطين في واقعة مقتل مسجل خطر إثر مشاجرة مع شقيق أحدهما أدت إلى قتلهما علي يده خلال جلسة صلح بمعرفة أهالي حدائق القبة الى محكمة الجنايات. 

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض علي شخصين من المتورطين في واقعة مقتل مسجل خطر إثر مشاجرة مع شقيق أحدهما أدت إلى قتلهما علي يده خلال جلسة صلح بمعرفة أهالي حدائق القبة، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تلقي مدير المباحث الجنائية إخطارا من مباحث قسم شرطة حدائق القبة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمقتل شقيقين علي يد مسجل خطر، وقتل الأخير علي يد شقيق المجني عليهما الذي استعان بآخرين للانتقام منه وهو ما كشفت عنه التحريات الأولية بعد أن تحولت جلسه صلح بين القتلي إلى مجزرة.

 

علي الفور تم توجيه رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتم ضبط 3 من المتورطين في جريمة القتل والسلاح المستخدم وتم تحرير محضر والعرض علي النيابة للتحقيق .

إحالة 3 أشخاص مجزرة حدائق القبة النيابة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يفاجئ قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة (فيديو وصور)

رغم تراجع القيمة الإجمالية.. 8 سلع ارتفعت وارداتها مطلع 2023: أبرزها البترول والقمح

المهام الأدائية للصف الخامس الترم الثاني 2023 مهارات مهنية

السيسي يحاور مواطنا فى قسم شرطة مدينة نصر: "جاى تعمل محضر ليه؟"

الزمالك يهزم البنك الأهلى ويرتقي للمركز الرابع فى الدورى

"الإحصاء": 77% انكماش فى فاتورة استيراد المصريين للسلع المعمرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (3).. محمد كريم..علماء الأزهر.. السيد عمر مكرم.. سليمان الحلبى.. زعماء صنعتهم الأقدار!

محمد عمر

رسالة للسودان.. مصر ستظل معكم قلبا وقالبا

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يقصف منزل شقيق بشار الأسد

الرئاسة الفلسطينية: الاستفزازات الإسرائيلية بحق الأقصى مرفوضة

الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية المكثفة للمسجد الأقصى