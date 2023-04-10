"سره الباتع" الحلقة 19.. قصة حب الجندى المنشق عن الحملة الفرنسية وفتاة القرية

قدمت الحلقة الـ 19 من مسلسل "سره الباتع" ملحمة تاريخية عظيمة، إذ دارت أحداث مثيرة وتشويقية حول مستقبل بيلو قائد الحملة الفرنسية، خاصة بعد اقتحام حامد، والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، الثكنة العسكرية الخاصة بالحملة الفرنسية، بمساعدة بوشار الجندي المنشق عن الحملة الفرنسية، والذي يلعب دوره الفنان شريف حافظ.

أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 19

وسقط بوشار، الجندي الفرنسي المنشق عن الحملة الفرنسية، شريف حافظ، والذي انضم إلى صفوف المقاومة الشعبية، التي يقودها حامد، في حب إحدى فتيات قرية شطانوف، وأبدى إعجابه بها، وبمهارتها في إطلاق النيران واستخدام السلاح، التي شهدها في ساحة التدريب.

وحددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد لعرض مسلسل سره الباتع الحلقة 19، والذي يعبر عن التفاف الشعب المصري حول صفوف المقاومة الشعبية لمناهضة الاحتلال، وهو إبداع المخرج الكبير خالد يوسف، وبطولة الفنان أحمد صلاح السعدني وحنان مطاوع وأحمد فهمي، وريم مصطفى وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع الحلقة 19

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل "سره الباتع"

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

اقرأ أيضًا