مسلسل سره الباتع الحلقة 19.. حامد يرفع السلاح على القائد الفرنسي في غرفة نومه

تدور أحداث الحلقة 19 من مسلسل سره الباتع حول أخذ حامد يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني ثأر شيخ البلد، يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، من الفرنسيين، الأمر الذي جذب عدد كبير من المتابعين لمشاهدتها.



أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 19



بدأ مسلسل سره الباتع الحلقة 19 حول دخول حامد، ومعه ثلاثة من شباب القرية خلسة إلى داخل ثكنة الجنود الفرنسيين العسكرية، متخفيين في زي جنود فرنسيين

ويتسلل حامد، وشباب المقاومة الشعبية إلى غرفة بيلو ويرفعون عليه السلاح، ويطلب من حامد ألا يقتله، ويتوسل إليه، إلا أن حامد يحكي له قصص النضال الشعبي المصري.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل سره الباتع الحلقة 19

وحددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد لعرض مسلسل سره الباتع، والذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين، الذين اعتدوا على مصر، وحاولوا المساس بشعبها وأرضها، والتصدى لهم، والقضاء عليهم، وطردهم بشكل عام من مصر.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

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