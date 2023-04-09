الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة مطروح" يُشارك في حفل الإفطار بمستشفى رأس الحكمة المركزي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شارك الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، في حفل الإفطار الجماعي الرمضاني، الذي أُقيم بمستشفى رأس الحكمة المركزي بحضور الدكتور إبراهيم الدمرداش، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور محمد طارق، مدير مستشفى رأس الحكمة المركزي، وعدد من الأطباء والتمريض والفنين والاداريين والخدمات المعاونة.

أكد "سالم"، على حرصه على مشاركة الفريق الطبي والادارى في كل المناسبات السعيدة على مدار العام، وإبراز روح الود والمحبة بين أفراد المنظومة الصحية، في أجواء رمضانية رائعة حيث تسابق الجميع في إظهار مشاعر الود والحب المتبادلة في ظل احتفالات الأعياد والمناسبات من شهر رمضان المبارك، وأعياد الربيع، وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقدم الدكتور مبروك سالم، بالتهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، معرباً عن سعادته لتواجده وسط زملائه من الأطباء وجميع افراد الفريق الطبي والخدمات المعاونة. 

وأشار إلي أن مهنة الطب تمثل الشرف والأمانة، ورسالة سامية، للتخفيف من معاناة وآلام المرضى، مؤكدا علي أن مشاركة قيادات المديرية بهذا الحفل تأتي في إطار حرص مديرية الصحة بمطروح علي المشاركة في جميع الفاعليات التي تعزز من أواصر المحبة والتعاون والصداقة بين كافة أفراد المنظومة الصحية بالمحافظة.

 

 

الإفطار الجماعي الخدمات المعاونة الفريق الطبي والإداري حفل الإفطار الجماعي مستشفى رأس الحكمة وكيل صحة مطروح

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يفاجئ قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة (فيديو وصور)

المهام الأدائية للصف الخامس الترم الثاني 2023 مهارات مهنية

السيسي يحاور مواطنا فى قسم شرطة مدينة نصر: "جاى تعمل محضر ليه؟"

رغم تراجع القيمة الإجمالية.. 8 سلع ارتفعت وارداتها مطلع 2023: أبرزها البترول والقمح

شهر أحزان.. ضحية كلب مذيعة شهيرة ينهى معركته مع الموت.. القصة الكاملة

البلدي بـ100 جنيه.. أسعار الدواجن خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 9 أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (3).. محمد كريم..علماء الأزهر.. السيد عمر مكرم.. سليمان الحلبى.. زعماء صنعتهم الأقدار!

محمد عمر

رسالة للسودان.. مصر ستظل معكم قلبا وقالبا

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يقصف منزل شقيق بشار الأسد

الرئاسة الفلسطينية: الاستفزازات الإسرائيلية بحق الأقصى مرفوضة

الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية المكثفة للمسجد الأقصى