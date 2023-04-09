وكيل "صحة مطروح" يُشارك في حفل الإفطار بمستشفى رأس الحكمة المركزي

شارك الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، في حفل الإفطار الجماعي الرمضاني، الذي أُقيم بمستشفى رأس الحكمة المركزي بحضور الدكتور إبراهيم الدمرداش، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور محمد طارق، مدير مستشفى رأس الحكمة المركزي، وعدد من الأطباء والتمريض والفنين والاداريين والخدمات المعاونة.

أكد "سالم"، على حرصه على مشاركة الفريق الطبي والادارى في كل المناسبات السعيدة على مدار العام، وإبراز روح الود والمحبة بين أفراد المنظومة الصحية، في أجواء رمضانية رائعة حيث تسابق الجميع في إظهار مشاعر الود والحب المتبادلة في ظل احتفالات الأعياد والمناسبات من شهر رمضان المبارك، وأعياد الربيع، وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقدم الدكتور مبروك سالم، بالتهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، معرباً عن سعادته لتواجده وسط زملائه من الأطباء وجميع افراد الفريق الطبي والخدمات المعاونة.

وأشار إلي أن مهنة الطب تمثل الشرف والأمانة، ورسالة سامية، للتخفيف من معاناة وآلام المرضى، مؤكدا علي أن مشاركة قيادات المديرية بهذا الحفل تأتي في إطار حرص مديرية الصحة بمطروح علي المشاركة في جميع الفاعليات التي تعزز من أواصر المحبة والتعاون والصداقة بين كافة أفراد المنظومة الصحية بالمحافظة.