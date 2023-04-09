الزمالك يتقدم على البنك الأهلى بهدف فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلي المقامة على ستاد القاهرة في الجولة 24 من بطولة الدوري بتقدم الفريق الأبيض بهدف.

سجل محمود الونش هدف التقدم لصالح الفريق الأبيض من رأسية رائعة في الدقيقة 30 من عمر الشوط.

أحداث الشوط الأول

استهل الزمالك المباراة بشكل جيد، وشهدت الدقيقة 4 تسديدة من سيف جعفر لاعب فريق الزمالك من يمين منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

واستمرت سيطرة الفريق الأبيض وكاد يتقدم في الدقيقة 19 بعد تسديدة من أحمد سيد زيزو من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس أحمد صبحي من أسفل يسار مرماه على مرتين.

في الدقيقة 29 تسديدة من نبيل عماد لاعب فريق الزمالك من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس أحمد صبحي من يمين مرماه.

جاء الهدف الأول لصالح الزمالك في الدقيقة 30 بعد عرضية رائعة من أحمد فتوح حوّلها الونش برأسه لتصطدم بالقائم وتسكن الشباك.

أحمد سيد زيزو توغل وحاول الحصول على ركلة جزاء لكن الحكم تغاضى عن احتساب خطأ.