الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل محلية الشيوخ: اهتمام غير مسبوق بالبيئة وتطبيق توصيات مؤتمر المناخ

مجلس النواب أرشيفية
مجلس النواب أرشيفية

أكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية أهمية إنشاء المدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات وذلك في ضوء اهتمام الدولة بالبيئة وتنفيذ التوصيات التي نتجت عن مؤتمر المناخ كوب 27 المنعقد في مصر، مشيرًا إلى أن الحرق المكشوف للمخلفات يدمر البيئة ويلوث الهواء حيث ينتج عن ذلك ثاني أكسيد الكربون، ووفقًا لتوجيهات القيادة السياسية فإن مصر ستعمل على تفعيل إجراءات الحد من الانبعاثات وهو ما سيكون له تأثيرات إيجابية متعددة حيث سيزيد الاهتمام بالبيئة من تحسين المناخ وبالتالي تحسين صحة المواطنين والكائنات الحية وتحسين مزاج المواطنين وبالتالي قدرتهم الإنتاجية والابداعية ستزيد.

ورحب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور" بما أعلنته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم بمجلس الشيوخ، من أن مصر تنشئ واحدًا من أكبر المصانع لإعادة تدوير المخلفات إلى طاقة بتكلفة بلغت 125 مليون دولار، وأن التوجه الجديد يهدف إلى تحويل المخلفات إلى طاقة والإدارة الكاملة للمخلفات ويتضمن ذلك مشروعات تحويل الوقود الطاقة والبيوجاز إلى جانب مشروعات المدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات وكل ذلك يأتي وفقًا لمنظومة ورؤية تم البدء فيها منذ أربع سنوات وجارٍ استكمالها لما لها من أهمية كبيرة فى تقليل الهدر من المنتجات والطاقة وإعادة تدويرها.

وقالت إن التوجه الجديد يهدف إلى تحويل المخلفات إلى طاقة والإدارة الكاملة للمخلفات ويتضمن ذلك مشروعات تحويل الوقود الطاقة والبيوجاز إلى جانب مشروعات المدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات وكل ذلك يأتي وفقًا لمنظومة ورؤية تم البدء فيها منذ أربع سنوات وجارٍ استكمالها لما لها من أهمية كبيرة فى تقليل الهدر من المنتجات والطاقة وإعادة تدويرها.

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