الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

العشاء والتراويح تشهدان إقبالا كبيرا من المصلين بالجامع الأزهر

صلاة التروايح
صلاة التروايح

شهد الجامع الأزهر، اليوم الأحد، الثامن عشر من شهر رمضان المبارك إقبالا كبيرا من المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح، حيث اصطف الآلاف في جو من الخشوع والتبتل إلى الله خلف أئمة الجامع، وذلك في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة ‏لإحياء الأجواء الرمضانية، وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏

وتقدم المصلين فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر الشريف، وأقيمت صلاة العشاء والتراويح بسورتي الفرقان والشعراء برواية السوسي عن ابن عمرو البصري، ورواية قالون عن نافع المدني، ورواية ابن كثير المكي، و رواية الدوري عن ابن عمرو البصري.
وأم المصلين الليلة في الجامع الأزهر؛ الدكتور محمد الجبة، والدكتور أسامة هاشم الحديدي، والشيخ عمرو فاروق إمام، والشيخ رضا رمضان عبد الجواد، بينما أم المصلين في مسجد مدينة البعوث الإسلامية الشيخ محمود عزازي، والشيخ محمد جمعة، والشيخ حسام قاسم، والشيخ محمد السعداوي.
ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاة العشاء و التراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى ‏صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء ‏القرآن في الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية في العالم، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.‏

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام ‏الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- ‏‏26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ‏ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد ‏مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 ‏وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).‏

الجامع الأزهر صلاتي العشاء والتراويح أداء صلاتي العشاء الخشوع والتبتل الاجواء الرمضانية الدكتور احمد الطيب

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