مصرع وإصابة 3 وانهيار أجزاء من منزل فى انفجار أسطوانة بالشرقية

لقى مواطن مصرعه وأصيب 2 آخران، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز بجوار مدرسة بالشرقية.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية إخطارا بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بجوار مدرسة الحرية في بندر مركز ههيا، ونتج عن ذلك مصرع مواطن وإصابة 2 آخرين وانهيار جزء من المنزل.

انتقلت على الفور قوات الشرطة بإشراف، مدير المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، حيث أشرفت على نقل الجثة والمصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى ههيا المركزي لعلاجهم ومحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة واخمادها.

تم إخطار النيابة التى تولت التحقيق وقررت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد سببه ومدى صلاحية المنزل من عدمه وتكثيف تحريات المباحث حول الواقعة للتأكد عما إذا كانت هناك شبهة جنائية فى الحريق من عدمه.