الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18.. سيد يحاول قتل وداد

سيد
سيد

شهدت أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18 محاولة النجم أحمد فهيم الذي يقوم بدور "سيد" شقيق محمد رمضان "جعفر"، قتل زوجته "وداد" التي تؤدي دورها الفنانة "جوري"، وذلك بعدما فوجئ بها في الكوشة جوار كارم فتح الله ويتم عقد قرانهما، وأبلغته أنها خلعته منذ 7 أشهر ويحل لها الزواج.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18

وبكى سيد بشدة وقال: "هي إزاي عملت كدة كانت بتنام جنبي في فرشة واحدة في الحرام ياما، دي متعرفش الحلال والحرام متعرفش غير مصلحتها بس وكنت بغرف وأديها كل اللي هي عايزاه، أنا مكنتش جايبها من الشارع دي بنت خالي متربيين مع بعض".

وأضاف: "أتاريها كانت بتسحب مني فلوس عشان تهرب، مش سيد اللي يسيب حقه"، وحمل مسدس وأراد النزول لقتلها إلا أن والدته (صفصف) منعته من النزول طالبة منه نسيان أمر وداد وعدم التفكير فيها مرة أخرى.

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موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18 بعد هروب وداد وزاجها

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موعد عرض جعفر العمدة

تأخذ قناة دي إم سي العرض الحصري لمسلسل جعفر العمدة، إذ يعرض على دي إم سي دراما الساعة 6.15 مساءً والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

كما يعرض مسلسل جعفر العمدة على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا.

جعفر العمدة هو المسلسل الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي فقط سبق واشتركا في عدد من المسلسلات التي حققت نجاح كبير منها الأسطورة في 2016 والبرنس في 2020.

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