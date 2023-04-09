الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من غير طلاق ولا عدة.. الجمهور يسخر من وداد في جعفر العمدة

وداد جعفر العمدة
وداد جعفر العمدة

حالة من السخرية انتبات جمهور السوشيال ميديا بسبب واقعة فرح وداد زوجة النجم "أحمد فهيم" الذي يجسد دور سيد شقيق رمضان في مسلسل جعفر العمدة، وشوقي فتح الله أحد أعداء النجم محمد رمضان في المسلسل.

الجمهور يسخر من وداد في جعفر العمدة

وانصبت الأحاديث حول أن سيد لم يقم بتطليق صباح وأنها لازالت على ذمته ولم تنقضي عدتها ورغم ذلك تتزوج من رجل آخر، وظهر سيد وهو يسأل شوقي: "أنت بتتجوز مراتي" ليرد الأخير: "أه يا سيد".

وشهد مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 خروج “شوقي فتح الله” الذي يجسد دوره النجم الأردني منذر رياحنة من السجن بعد أن قام باطلاق النار على “جعفر العمدة” الذ يجسد دوره النجم محمد رمضان في بداية أحداث المسلسل وشرع في قتله وحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

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أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 

وضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 ، قام أهل “شوقي فتح الله” بالاحتفال بخروجه من السجن وسط أهل منطقة السيدة زينب والذين استقبلوه بالمزامير والهتافات والمباركات لعودة للمنطقة وقضاء من جديد وقضاء فترة سجنه، وأعلن “شوقي” عن احتفاله في اليوم التالي بحفل زفافه في المنطقة وأمر بتجهيز الشارع وإنارته استعدادا لحفل الزفاف.

زواج من غير طلاق ولا عدة

وكتبت إحدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "من غير طلاق ولا عدة يا ليفة"، وكتب آخر: " على طريقة كهربا .. وداد تنتقل لشوقى فتح الله قبل نهاية عقدها"، بينما توقع آخر: "تقريبا دي لعبة هو عملها عليهم ما تجوزهاش لسه".

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