مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17.. دلال ترفض صلح جعفر بعد اتهامها بضرب عايدة

رفضت “دلال” التي تجسد دورها النجمة إيمان العاصي صلح زوجها “جعفر” الذي يجسد دوره النجم محمد رمضان لها وذلك ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 المعروض عبر شبكة قنوات DMC الفضائية.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17

وضمن أحداث الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة ذهبت “دلال” إلى حماتها “وصيفة” التي تجسد دورها النجمة هالة صدقي لعتابها على ما فعله زوجها “جعفر” واتهامه لها وإهانتها لاعتقاده بأنها من قامت بضرب “عايدة” على رأسها بآلة حادة.

وقالت وصيفة لها إن “جعفر” وجه لها هي الاخرى اتهام وشك فيها بأنها هي الأخرى من المحتمل ان تكون قامت بضرب “عايدة” وانها لم تغضب منه وقالت لها: “انا مكنتش بزعل من الحاج اما يزعلني لاني ببقى واثقة انه هيجي يصالحني”.

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17

وأثناء حديث “وصيفة” لـ"دلال" دخل عليهن “جعفر” لمصالحة “دلال” وتأسف لها عما فعله وشكه فيها بأنها من قامت بضرب "عايدة" وطلب منها أن تمكث معه هذة الليلة لمصالحتها عما بدر منه إلا إنها رفضت صلحه.

وقام في الحلقة السابقة مجهول بضرب “عايدة” زوجة “جعفر” الرابعة" بأله حادة على رأسها وكشفت كاميرات المراقبة بأنه ليس هناك شخص غريب قام بدخول المنزل وان من فعل هذه الواقعة شخص من عائلة جعفر وشك جعفر في كل من والدته “وصيفه” وزوجته “دلال” وزوجة شقيقه “وداد” ووجه لهم الاتهام وأنه لم يغفر لهم عندما يكتشف فاعل هذه الواقعة.

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة كل من النجم محمد رمضان والنجمة زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

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