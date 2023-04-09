موقف جعفر من زواج وداد.. موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18

مسلسل جعفر العمدة من أكثر المسلسلات المثيرة للجدل خلال الموسم الرمضاني وكل حلقة تزداد الأحداث حدة خاصة في الحلقة الـ17 بعد أن تزوجت وداد من شوقي فتح الله، دون أن يتم تطليقها من سيد، وكان مشهد الختام في الحلقة أكثر المشاهد جدالية في مصر، وذلك للسؤال حول جزاء فعلتها وموقفها القانوني وتخمينات الجمهور عن موقف جعفر العمدة حينما يعلم ماذا فعلت.

مسلسل جعفر العمدة في رمضان 2023

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة أول الأعمال التي تم الانتهاء من تصويرها للعرض في شهر رمضان 2023، حيث تم تصوير آخر المشاهد قبل حلول الشهر الكريم بأسبوع كامل، لاسيما وأن العمل انطلق تصويره أيضاً في وقت مبكر عن باقى المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان.

موعد عرض الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة

تُعرض الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان اليوم على قناة dmc، كما تُعرض على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

فريق عمل مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة كوكبة كبيرة من النجوم من بينهم محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

قصة مسلسل جعفر العمدة

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى في السيدة زينب وسط القاهرة، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.