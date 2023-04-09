موعد عرض وإعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من أكثر المسلسلات مشاهدة خلال الموسم الرمضاني الجاري والسابق، وأصبح جزء مهم على المائدة الرمضانية في البيوت المصرية فللعام الثاني على التوالي يحتل مسلسل الكبير أوي نصيب كبير من نسب المشاهدة للمسلسلات في مصر والوطن العربي، ويتصدر المسلسل التريند من قبل رمضان بعد إصدار الأغنية الدعائية التي أصدرها النجم أحمد مكي وجمعت بين الغناء التراثي والراب وحصدت الأغنية ملايين المشاهدات في أيام قليلة.

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

يبحث جمهور ومحبي الفنان أحمد مكي، عن موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة ON عبر محرك البحث جوجل، بعد الأحداث الكوميدية الشيقة التي شهدتها الحلقة السابقة.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم

ويأتي عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج، في تمام الساعة 6:15 عقب آذان المغرب، وتكون الإعادة الأولى في الساعة 12:30 منتصف الليل أما الإعادة الثانية فتكون في تمام 2:00 مساء اليوم التالي.

أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي

وشهدت الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، عدد من الأحداث الكوميدية التي جعلت الجمهور يترقب الحلقة 18، حيث شهدت الحلقة السابقة تحول العترة إلى شاب بتركيبة بروفيسور شرشابي، الذي يجسّد دوره الفنان حمزة العيلي، حيث احتوت التركيبة على طماطم شيري، كما روج جوني لمسرحيته الجديدة، بادعاء أنّ ابن عم بابلو أوسكوبار انضم إلى العمل.

فريق عمل الكبير أوي الجزء السابع

يشارك في الجزء السابع ج7 من المسلسل الكوميدي الشهير الكبير أوي 15 ممثل وممثلة من أبرز نجوم الكوميديا في مصر وأبرزهم التالي:

أحمد مكي يقوم بدور الكبير، وجوني، وحزلقوم

رحمة أحمد فرج تجسد دور مربوحة زوجة الكبير

هشام إسماعيل يظهر بدور فزاع

محمد سلام في دور هجرس

بيومي فؤاد يقوم بدور الدكتور ربيع

حسين أبو حجاج في دور أشرف

ليلى عز العرب في دور سامانثا

سماء إبراهيم الكبيرة فحت عمة الكبير

مصطفى غريب في دور العترة

حاتم صلاح يجسد دور نفادي

عبدالرحمن حسن في دور طبازة

محمد جمال قلبظ يقوم بدور سالم

كمال أبو رية

علاء مرسي ضيف شرف

محمد محمود ضيف شرف

حمزة العيلي

إخراج أحمد الجندي

تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين​​​​​​​.