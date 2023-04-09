الحلقة 17 من الكبير أوي 7.. تركيبة العترة تنجح وشنب الكبير في خطر

أصبح العترة الذي يلعب شخصيته حاليا الفنان محمد محمود بدلا من الفنان مصطفي غريب في خطر بعد المؤتمر الصحفي الذي ظهر فيه وهو يتقمص شخصية المجرم إسكوبار بسبب بحث العصابة عنه وتجده في المؤتمر وتريد قتله والتخلص منه، ضمن أحداث الحلقة الـ 17 من مسلسل الكبير أوي 7.

احداث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 17

ويفر كل من العترة وجوني الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي وهدرس الذي يقوم بدوره الفنان محمد سلام إلى دوار الكبير في قرية المزاريطة آملين أن يجدوا مكان يختبئ فيه العترة من العصابة ليجدوا الدكتور ربيع طبيب الوحدة الصحية في قرية المزاريطة والذي يجسد شخصيته الفنان بيومي فؤاد ومعه التركيبة التي ستعيد العترة كما كان وتخلصه من شخصية إسكوبار المجرم، وبالفعل يشرب العترة التركيبة ويعود كمان كان ويتخلص من الرجل العجوز المسن، ويرجع بحجم كبير.

ويتناول الكبير أوي الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي تركيبة دواء من الشرشابي تسببت في كبر حجم شنبه بشكل غريب، وشكل له خطر كبير خاصةً أن البعض يتخيل أن هذا الشنب عبارة عن شماعة أو غيرها من هذه الأمور، ويطلب الكبير من زوجته مربوحة التي تلعب دورها الفنانة رحمة أحمد أن تتصل بالحلاق والسباك والحانوتي، لتنتهي الحلقة الـ 17 من مسلسل الكبير أوي 7.

مواعيد إعادة الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 7



وتعاد الحلقة الـ 17 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.



أبطال مسلسل الكبير أوي 7



مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي