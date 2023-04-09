الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 17.. جوني يعلن عن مسرحيته الجديدة في مؤتمر صحفي

صور.
صور.

بدأ جوني المؤتمر الصحفي، خلال مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 17، في دوار الكبير شقيقه الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي، للإعلان عن مسرحيته الجديدة والتي ستكون من إخراجه وتأليفه بمساعدة واختيار عدد كبير من شخصيات أهالي المزاريطة.

 

احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 17

وخلال احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 17 ، قال جوني في المؤتمر الصحفي: "سيداتي وسادتي في الأول عارفين كلكم اللي بيتقال في المواقف دي ويسألوا كل يوم ازاي طبعا واخد هوليوود هتموت عليه يجي يمثل هنا في المزاريطة".

ويتضح من خلال أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 7 أن جوني جعل العترة يتقمص شخصية سيد إسكوبار المجرم الخطير الذي لف البلاد واستغله جوني من أجل الترويح العالمي لمسرحيته التي سيخرجها في قرية المزاريطة.

ويقاطع أحد الصحفيين الموجودين حديث جوني عن سيد إسكوبار وهو الأمر الذي يثير غضب هدرس صديق جوني والذي يلعب شخصيته الفنان محمد سلام، ويطلب منه التعامل باحترام ويحترم دوره.

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مواعيد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 17


وتعاد الحلقة الـ 17 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.


أبطال مسلسل الكبير أوي 7


مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي

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