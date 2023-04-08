السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 17.. جوني يستغل المجرم إسكوبار للترويج لمسرحيته

جونى
جونى

حاول جوني شقيق الكبير أوي الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي في الحلقة ١٧ من مسلسل الكبير أوي 7 أن يستغل فكرة وجود مجرم كبير ضمن أفراد مسرحيته ليروج لها عالميا، خاصة بعدما كتبت جميع الجرائد والمجلات عن وجود سيد إسكوبار ابن عم بابلو إسكوبار في  المزاريطة لكي يعمل مسرحية جديدة من إخراج وتأليف جوني.

وتابع جوني ضمن أحداث الحلقة الـ ١٧ من مسلسل الكبير أوي 7 قائلا: "إحنا لازم نشربه ونأكله ونسمنه، ويبقي talk of the city، إحنا لازم نعمل مؤتمر عالمي بكرة ونجيب كل المجلات إحنا جالنا على طبق من فضة حملة بـ ٢ مليون دولار، انت متخيل لما العالم كله يعرف أن سيد إسكوبار جاي عندنا وبيعمل مسرحية رد الفعل هيكون إيه".

 

مواعيد إعادة الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 7


وتعاد الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.


أبطال مسلسل الكبير أوي 7
مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

ضيوف شرف حلقات الكبير أوي 7 حتى الآن
وظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من بينهم الفنانة نور اللبنانية التي جسدت شخصية الدكتورة جميلة استشاري العلاقات الزوجية، والفنان علاء مرسي الذي لعب شخصية عم فخري، والفنان أوتاكا الذي جسد شخصية سائق التاكسي محمود ريجاتا، والفنان الكبير أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث المسلسل، ومؤخرًا في الحلقات الماضية ظهرت الفنانة أيتن عامر ضيف شرف المسلسل حتي الحلقة الثانية عشر.

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