الحلقة 17 من الكبير أوي 7.. الكبير يقرر قتل الدكتور ربيع

ذهب الكبير عمدة المزاريطة الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي، بالدكتور ربيع طبيب الوحدة الصحية في قرية المزاريطة الذي يلعب شخصيته الفنان بيومي فؤاد بعيدا في الصحراء وسط عدد من رجاله ضمن أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 7.

احداث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 17

وخلال احداث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 17 ، طلب الكبير، من الدكتور ربيع أن ينزل من السيارة، ويتخيل الأخير أن عمدة المزاريطة يريد أن يقتله قائلا: "اعقل يا كبير انت هتعمل ايه".

ورد الكبير عمدة المزاريطة قائلا: "أنا وقفت هنا عشان اجرب عليك التركيبة عشان هنا احنا في صحراء عشان لو لقدر الله التركيبة دي حولتك لأي حاجة زحلفة مثلا هرميك هنا ولا من شاف ولا من دري، وقولت هجرب عليك عشان طباخ السم لازم يذوقه".

مواعيد إعادة مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 17



وتعاد الحلقة الـ 17 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.



أبطال مسلسل الكبير أوي 7



مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي