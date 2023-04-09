موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18 بعد هروب وداد وزاجها

يتشوق الجمهور لعرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18 بطولة النجم محمد رمضان، بعدما انتهت الحلقة السابقة على فرح وداد زوجة النجم "أحمد فهيم" الذي يجسد دور سيد شقيق رمضان، وشوقي فتح الله أحد أعداء النجم محمد رمضان في المسلسل.

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17

وسبق وهربت وداد خلال الحلقات السابقة بسبب تعرض الفنانة زينة التي تجسد الزوجة الرابعة للنجم محمد رمضان، لمحاولة قتل من خلال تعرضها للضرب على رأسها من مجهول.

وتعد عائلة فتح الله هي العدو الوحيد للنجم محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة، بالرغم من أنه تزوج إيمان العاصي "دلال" شقيقة كارم وشوقي فتح الله.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18

ومن المقرر أن تعرض الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة اليوم على قناة dmc الساعة 10.15 مساءً والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويعتبر مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان والنجوك زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.