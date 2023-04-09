الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مفتي القدس يزور معرض ومتحف السيرة النبوية بالإيسيسكو

إيسيسكو
إيسيسكو

استقبل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية إمام وخطيب المسجد الأقصى، والوفد المرافق له، الذي زار مقر الإيسيسكو في الرباط والمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، اليوم الأحد .

وأشار الدكتور المالك إلى أن الإيسيسكو تجمعها مع فلسطين علاقات شراكة قوية وتعاون كبير في مجالات التربية والعلوم والثقافة، بتنسيق متميز مع اللجنة الوطنية الفلسطينية.

وأوضح أن مبادرة إقامة فرع للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية في الرباط، هي ثمرة شراكة استراتيجية بين الإيسيسكو ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء فى المغرب، منوها إلى أنه يواكب رؤية الإيسيسكو وتوجهاتها الاستراتيجية نحو إبراز الجوانب الحضارية في السيرة النبوية، ووسطية ديننا الحنيف، باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وعقب الجولة، أشاد الشيخ حسين بهذا الصرح العلمي الكبير، وبمبادرة الإيسيسكو ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء لإقامته في الرباط، مؤكدا أنه تجسيد للسيرة النبوية، ينقل الزائر افتراضيا إلى زمن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويوضح الصورة الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف.

التربية والعلوم والثقافة الدكتور سالم بن محمد المالك الحضارة الإسلامية الرابطة المحمدية الذكاء الاصطناعي اللجنة الوطنية الفلسطينية المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي

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