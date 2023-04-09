الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

من وحي مسلسل جميلة.. ما هي خطورة قرب الصديقات من الأزواج؟

مسلسل جميلة
مسلسل جميلة

تصاعدت الأحداث بـ مسلسل جميلة، للفنانة ريهام حجاج، والذي تخوض به السباق الرمضاني، مع كوكبة من ألمع نجوم الدراما أمثال الفنانة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي.

تدور فكرة المسلسل عن جميلة، والتي تشغل منصب وكيل نيابة في النيابة الإدارية، والتي تواجه الكثير من المتاعب في حياتها الخاصة بعد وصية والدها الذي كتب ثروته بالكامل لها، الأمر الذي دخلت جميلة بسببه في الكثير من الصراعات العائلية مع أشقائها ووالدتها.

كما سلط المسلسل الضوء، على خطورة قرب الصديقات للزوج والعكس، قرب الأصدقاء الرجال من الزوجات، حيث شهدت حلقات المسلسل، الكثير من الحقد بين الأصدقاء بعضهم البعض.

أحداث مسلسل جميلة الحلقة 18| هل سينفذ أكرم تهديده ويتزوج من مي ؟

ملخص أحداث مسلسل جميلة الحلقة 17 وموعد الحلقة الثامنة عشر

 

خبيرة توضح خطورة قرب الصديقات من الزوج والعكس

في هذا الصدد أوضحت الكاتبة وخبيرة الإرشاد الأسري والتربوي، ميادة عابدين، أن الصداقة بين الزوج وصديقات زوجتة قد تتسبب في الكثير من المشكلات الاجتماعية، وهذا ما أوضحه صناع مسلسل جميلة.

نوهت أن أصدقاء الزوجة، قد تساهم في الإنفصال بين طرفي العلاقة، مثل علاقة شيري صديقة جميلة، والتي تجسد دورها الفنانة يسرا اللوزي، حيث أقتربت من زوج جميلة، من أجل تخريب العلاقة بينهم.

أشارت "عابدين" أن على الزوجة الحرص من الصديقات، ووضع الحدود بين الزوج وصديقاتها، حتى لا تميل النفس، وتدخل في مقارنات قد تساهم في زيادة فرص الانفصال.

وعن قرب الزوجات من أصدقاء الزوج، قالت خبيرة الإرشاد الأسري، أنه قد يساهم في كثرة المشكلات بين طرفي العلاقة، بسبب النظر في حياة صديق الزوج، وعدم الرضا بحال زوجها.

 

مواعيد عرض مسلسل جميلة وقنوات عرض المسلسل

هناك الكثير من قنوات العرض لمسلسل جميلة،  فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها في رمضان 2023 يومياً في الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحًا.

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميًا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحًا.

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