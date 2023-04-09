الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بالرصيف ببنى سويف

اسعاف
اسعاف

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، فى حادث تصادم سيارة بالرصيف أمام مركز شباب الحمرايا بمنطقة شرق النيل بمدينة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص بالرصيف ووقوع مصابين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلي محل الواقعة،  وتبين أن المصابين وهم "إسراء.س. م"، 22 سنة، طالبة مصابة باشتباه كسر بالقدمين ، «اسراء ن م» 22 سنة طالبة مصابة بجروح وكدمات ، "هاجر م ش"، 22 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيسر، "مالك ط ي"، 25 سنة، مصابة بجروح وكدمات ، مجهول الإسم والهوية 22 سنة مصابة بغيبوبة تامة واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم لهم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح، وأبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

تصادم ميكروباص سيارات الإسعاف شرق النيل مدينة بنى سويف مستشفى بني سويف

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