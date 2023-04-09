أثناء لهوه أمام منزله.. مصرع طفل عمره عامان غرقًا ببركة السبع فى المنوفية

استقبل مستشفى بركة السبع المركزي جثمان طفل كان قد لقي مصرعه غرقًا داخل ترعة في قرية تابعة لمركز بركة السبع، بمحافظة المنوفية، أثناء اللهو أمام المنزل وفشلت محاولات إنقاذ حياته، وانتشلت الأهالي الجثمان وأخطر مركز الشرطة للتحقيق في الواقعة.



وترجع تفاصيل وأحداث الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد غرق طفل داخل ترعة مارة بأحد قرى المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للتحقيق في الواقعة وبيان سبب الحادث.



وبالانتقال والفحص تبين غرق الطفل آ، ع، ج عمر عامين ونصف بترعة الديسا المارة من أمام إحدى قرى مركز شرطة بركة السبع، وانتشل الأهالي الجثمان، وبسؤال والدته س، م، ا 28 عامًا ربة منزل وحاصلة على دبلوم، أكدت أن ابنها المتوفى كان يلعب على شط الترعة وانزلقت قدمه وسقط في الترعة وفشلت محاولات إنقاذه.



وتم نقله إلى مستشفى بركة السبع لمعاينة الطب الشرعي حيث إن الصحة أوضحت أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، حررت القوة الأمنية محضرًا بالواقعة حمل رقم 2032 إداري بركة السبع، وذلك بعد سؤال شهود العيان ووالدة الطفل المتوفى غرقًا، وشيع المئات من الأهالي جثمان الطفل إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط حالة من الحزن بين أهالي القرية.

وعلى صعيد آخر منفصل كان قد استقبل مستشفى شبين الكوم الجامعي 15 شخصًا مصابًا في حادث تصادم بإصابات متفرقة وجروح في ذلك عقب اصطدام سيارة ميكروباص على طريق شبين الكوم طملاى الجديد بعد نزلة قرية دكما التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بورود بلاغ باصطدام سيارة ميكروباص بالحائط الخرساني للجزيرة الوسطى على طريق شبين الكوم طملاى بعد نزلة دكما.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة شبين الكوم والدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين الذين خلفهم الحادث، وهم: ١٥ شخصًا مصابًا بإصابات متفرقة وكسور وكدمات وسجحات ولا توجد حالات وفاة بين المصابين وتم نقلهم جميعًا لمستشفى الجامعة بشبين الكوم لتقديم الرعاية الطبية.