الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطة أعمال للتكيف مع التغيرات المناخية وحماية الشواطئ بدلتا النيل

مشروعات مواجهة تغير
مشروعات مواجهة تغير المناخ

تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ خطة أعمال مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، بهدف مواجهة التأثيرات السلبية لتغيرات المناخ وإرتفاع درجة الحرارة على محافظات دلتا مصر، وأيضًا وضع الحلول اللازمة للتعامل مع التحديات المائية وسبل إيجاد الحلول فى هذا المجال.

إضافة إلى ذلك، تستهدف أعمال المشروع الحد من تأثيرات تغير المناخ وما ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة، وكيفية تعميم سياسات الإدارة المتكاملة للمياه والتنسيق وزيادة المرونة وتقديم حلول للتعامل مع تغير المناخ، فى ظل أن تحديات المياه والمناخ العالمية التى تؤثر على شواطىء المدن الساحلية ومنها كفر الشيخ ورأس البر ودمياط والإسكندرية.

مشروع التكيف مع التغيرات المناخية بمحافظات دلتا النيل الشمالية

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وزير الرى: خطة متكاملة لمعالجة وتدوير مياه الصرف الزراعى

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وزير الري: تغير المناخ بمصر سيزيد إجهاد المحاصيل والمياه والتأثير على الأراضي

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وزير الرى : مبادرة مصر AWARe ستقدم حلول للتعامل مع تغير المناخ

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وزير الري: متابعة محطات الرفع ووحدات الطوارئ لضمان توفير الاحتياجات المائية للأراضي

فى هذا الإطار، عقد اجتماع افتراضى بمشاركة الدكتورة رشا الخولى رئيس المركز القومي لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والرى، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ ، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط، وذلك بشأن إستعراض مشروع التكيف مع التغيرات المناخية بمحافظات دلتا النيل الشمالية ، مع ممثلى المجلس الدولي للدلتاوات والمناطق الساحلية International Panel on Deltas and Coastal Areas، وأيضًا، بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس.

خطة أعمال حماية شواطئ المدن الساحلية من الغيرات المناخية 

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وزير الرى يوجه بتفعيل غرف الطوارئ لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة

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وزير الري: متابعة المناسيب وتكريك وتطهير مجرى نهر النيل لتوفير الاحتياجات المائية

كما تم استعراض معدلات مشروعات تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، حيث تم إنهاء تنفيذ أعمال حماية الشواطئ في أطوال تصل إلى ٥٨ كيلومترا، إضافة إلى إستكمال تنفيذ ١١ كيلومترا أخرى للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وإرتفاع درجة الحرارة التى تؤدى لزيادة عوامل النحر والتعرية للشواطىء على طول البحر المتوسط.

الإدارة المتكاملة للمياه ارتفاع درجة الحرارة التحديات المائية التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل التكيف مع التغيرات المناخية الساحل الشمالى القومي لبحوث المياه الموارد المائية والري تأثيرات تغير المناخ

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