أحداث مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 18.. يسرا تستغل عنبة

عرضت شبكة قنوات سي بي سي قبل قليل مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 18 بطولة النجمة الكبيرة يسرا وعدد كبير من النجوم ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 18

وشهد مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 18 بطولة النجمة يسرا الترتيب للسفر إلى دمياط من أجل العثور على طنط سوسو، وتقرر فوقية الذهاب مع سميحة ولكن تعطيه الرضيع “بوزو” من أجل التفرغ للسفر وتطلب من عنبة السفر بسياراته ولم يرفض وتذهب معهم إنشراح.

ينضم حماصة إلى رجال “سمير” الذي يقدم دوره الفنان محمد محمود ويطلب منه أموالا مقابل التجسس على سميحة وأولادها لتنفيذ خطتهم بالسيطرة على ميراثها وأموالها.

ويعرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 18 حيث يعرض العمل يوميا في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا عبر قناة سي بي سي ويعرض على سي بي سي دراما في تمام السادسة والربع.

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

وشارك في بطولة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة مجموعة كبيرة من الشباب رفقة النجمة الكبيرة يسرا حيث حرصت على الدفع بالشباب ومنهم الفنان آدم الشرقاوي ومايان السيد ومطرب المهرجانات عنبة.

وشارك عدد من النجوم الكبار ونجوم الكوميديا في المسلسل منهم الفنان محمد ثروت والفنانة شيماء سيف وبمشاركة الفنان القدير محمد محمود وبيومي فؤاد والفنان علاء مرسي.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة تتعاون فيه النجمة يسرا للمرة الأولى مع السيناريست محمد ذو الفقار والمسلسل من إخراج عمرو صلاح ومن إنتاج العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات ويعرض عبر شبكة قنوات سي بي سي ومنصة واتش إت.