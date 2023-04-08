عرضت اليوم السبت، الحلقة 17 من مسلسل “1000 حمدلله عالسلامة”، بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم والذي يعرض عبر شبكة قنوات سي بي سي ضمن مسلسلات رمضان 2023.

ونرصد خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة للحلقة الـ17.

التفاصيل الكاملة لمسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 17

تبدأ الأحداث بوصول "أكرم-الفنان محمد ثروت" لبيت "انشراح- الفنانة سماء إبراهيم" لمساعدة الدكتورة "سميحة-الفنانة يسرا" و"فوقية-الفنانة شيماء سيف" خوفاً من انشراح وتصرفها الحاد مع فوقية، تحاول سميحة المغادرة والتحجج لانشراح بتعب "سامح-الفنان آدم الشرقاوي" وتقرر انشراح الذهاب مع سميحة وللاطمئنان على سامح، تعيش الدكتورة "نيللي- الفنانة مي دياب" أجواء سعيدة في منزل سامح وتعد له بعض الطعام.



تقابل انشراح أكرم وتعامله بجفاء وتطلب فوقية من أكرم رد كرامتهم ويطلب منها أن تتحمل من أجل الميراث، تعتذر الدكتورة نيللي للممرضة عن عدم حضورها للعيادة وتؤكد لها أنها تبني مستقبلها بشكل مختلف.



يتجه حماصة وعلى لمصنع "سمير- الفنان محمد محمود" ويهرولون في اتجاه "الحسيني-الفنان اوتاكا" ولكنه يهرب منهم، يسأل علي "جاكي-الفنانة ايمان السيد" عن سبب تتبعهم له، ما زالت "سماح-الفنانة مايان السيد" بصحبة الضابط "حسام-الفنان أحمد عبد الوهاب" يتصل علي بسماح وينزعج الضابط حسام من اتصاله، يحاول الضابط حسام معرفة علاقة سماح بعلي بويكا وتؤكد له سماح أنه صديق، يبدو على حسام الغيرة.



تشتبك فوقية وسميحة وانشراح مع نيللي بسبب تواجدها في المنزل مع سامح ومشاهدتهم لها وهي تطعمه، تحكي فوقية لأكرم عن مقابلة انشراح لها وتطلب منه إبلاغ الشرطة إذا تطور الأمر مع انشراح، تصرخ انشراح ويتجه إليها الجميع ولكنهم يجدون باب الغرفة مغلق، تتصل ماجي بحماصة وتطلب منه الحضور للمصنع.



تحاول سميحة الإمساك بانشراح ومنعها من الصراخ بعد معرفتها بموت جلال، ويحضر الضابط حسام على صوت الصراخ ويقول لسميحة إن هناك من يحاول يراقبهم ويسأل عنهم في شقتها القديمة وتنتهي الحلقة بمعرفة سميحة لمكان طنط سوسو وتواجدها في دمياط لحضور أحد الأفراح.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على اسللامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة عدد من النجوم مع يسرا منهم محمد ثروت وشيماء سيف ومايان السيد وعنية ومحمد محمود وبيومي فؤاد.