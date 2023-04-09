الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حكومة جديدة في الكويت برئاسة أحمد نواف الصباح

الشيخ احمد نواف
الشيخ احمد نواف

صدر مرسوم أميري في الكويت، الأحد، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء تضم الحكومة الجديدة 14 وزيرًا أبرزهم:طلال خالد الأحمد الصباح نائبًا أول لرئيس الوزراء ووزيرًا للداخلية ووزيرًا للدفاع بالوكالة، وخالد علي محمد الفاضل نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدولة لشؤون مجلس الوزراء

الحكومة الجديدة
الحكومة الجديد شملت تعيين كلًا من سالم عبدالله الجابر الصباح وزيرًا للخارجية وأماني سليمان بوقماز وزيرة الأشغال العامة، وفهد علي زايد الشعلة وزيرًا لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وعبدالرحمن بداح المطيري وزيرًا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وأحمد عبدالوهاب العوضي وزيرًا للصحة، وحمد عبدالوهاب العدواني وزيرًا للتربية ووزيرًا للتعليم العالي، كما عيّن بموجب المرسوم الأميري كلًا من مي جاسم البغلي وزيرة للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل، وعامر محمد علي وزيرًا للعدل ووزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذلك تعيين مطلق نايف العتيبي وزيرًا للكهرباء والماء ووزير دولة لشؤون السكان، ومناف عبد العزيز الهاجري وزيرًا للمالية ووزير دولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار ومحمد عثمان العيبان وزيرًا للتجارة والصناعة.

وصدر أمرًا أميري في بداية الشهر الماضي بتعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه باختيار أعضاء لوزارته، بعد أن استقالت الحكومة الكويتية في 23 يناير الماضي بعد توتر العلاقات بين السلطات التنفيذية من جهة والتشريعية من جهة أخرى، حيث صدر وقتها أمرًا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء.

واندلعت الأزمة بين مجلس الأمة الكويتي والحكومة الكويتية، بسبب رفضها تقديم أي تعهدات لأعضاء مجلس الأمة - النواب - حول ما يسمى بالقوانين الشعبوية، وكذلك رفض مجلس الأمة لسحب الاستجوابات الموجهين لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان وعبدالوهاب الرشيد وزير المالية، حيث طلبت الحكومة تأجيل مناقشة هذه الموضوعات، قبل أن تنسحب من جلسة البرلمان الذي عقدت في 10 يناير الماضي، ليتقدم نائبان عقب ذلك بطلبات استجواب لوزيري المالية وشؤون مجلس الوزراء.

أزمات البرلمان والحكومة
الحكومة الكويتية الحالية هى الرابعة في أقل من عام، حيث استقالت الحكومة الكويتية بعد ثلاثة شهور فقط من تشكيلها في منتصف أكتوبر الماضي، وكان مرسوم تشكيلها هو الثاني خلال 10 أيام فقط بعد أن تقدمت الحكومة التي سبقتها بالاستقالة بعد 24 ساعة فقط من تشكيلها بعد رفضها نيابيًا، حيث شهدت الكويت انتخابات برلمانية أواخر سبتمبر الماضي، بعد حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس الماضي بعد تصاعد الأزمات بين الحكومة والبرلمان، التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت أدت إلى إعاقة عمل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في نهاية 2020 وحتى حل مجلس الأمة السابق في أغسطس الماضي.

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