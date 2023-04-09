الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس الطائفة الإنجيلية بمناسبة أحد الشعانين: نتذكر اليوم دخول السيد المسيح الانتصاري إلى أورشليم

القس أندرية زكي
القس أندرية زكي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، في احتفال أحد السعف، بالكنيسة الإنجيلية بحدائق القبة، بمشاركة القس سليمان صادق، شيخ قسوس الكنائس الإنجيلية بمصر، والدكتور القس كمال يوسف، راعي الكنيسة، والقس سمير شكري، القس المساعد بالكنيسة، وبحضور شعب الكنيسة وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية بالقاهرة.

وخلال كلمة الاحتفال قال رئيس الإنجيلية: "كل عام وحضراتكم بخير، واليوم نتذكر دخول السيد المسيح الانتصاري إلى أورشليم، وكيف كان متواضعًا وبسيطًا، وكيف كانت اختيارات السيد المسيح روحية بامتياز، وكان لديه رؤية واضحة عندما توجه لدخول الهيكل وتطهيره، ولم يتوجه إلى قصر المستعمر الروماني". 

وأضاف رئيس الإنجيلية: "العقيدة والنصوص المقدسة سمحة، والتجديد في فهم الكلمة ضرورة، ومساعدة الناس على فهم كلمة الله ضرورة مهمة أيضًا لإدراك الصورة الكلية؛ نصلي في هذه الأيام المباركة لأجل بلادنا الغالية مصر، والمصريين وسلام العالم". كما التقى رئيس الإنجيلية شعب الكنيسة الإنجيلية بحدائق القبة، وذلك بمبنى خدمات الكنيسة تحت التأسيس، ودار حوار مفتوح حول بعض القضايا اللاهوتية والعامة. 

وأضاف رئيس الإنجيلية: "العقيدة والنصوص المقدسة سمحة، والتجديد في فهم الكلمة ضرورة، ومساعدة الناس على فهم كلمة الله ضرورة مهمة أيضًا لإدراك الصورة الكلية؛ نصلي في هذه الأيام المباركة لأجل بلادنا الغالية مصر، والمصريين وسلام العالم". كما التقى رئيس الإنجيلية شعب الكنيسة الإنجيلية بحدائق القبة، وذلك بمبنى خدمات الكنيسة تحت التأسيس، ودار حوار مفتوح حول بعض القضايا اللاهوتية والعامة. 

أحتفالية الهيئة الأنجيلية أحد الشعانين القس أندرية زكى احتفال الكنيسة الإنجيلية رئيس الانجيلية يحتفل مع كنيسة حدائق القبة

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