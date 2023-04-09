فى غياب جبر وفتحى.. تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلى فى نهائي الكأس

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلى فى نهائى الكأس، فى ظل أبرز نجوم الفريق السماوى، هو ما يشغل الجماهير، فى ظل الندية التى تحظى بها مباريات الفريقين سواء فى الدورى أو فى بطولة كأس مصر.

تاريخ مواجهات الاهلى وبيراميدز فى بطولة كأس مصر

تعتبر مباراة الأهلى وبيراميدز القادمة فى نهائى بطولة كأس هى الرابعة التى تجمع الفريقين فى البطولة منهم 3 مباريات بعدما تم تغيير اسم الفريق من الاسيوطى لبيراميدز، ومباراة واحدة عندما كان بيراميدز بمساه القيد.

حقق «بيراميدز، الاسيوطى» الفوز على الأهلى فى بطولة كأس مصر مرتين عامى 2018 و2019، فيما حقق الأهلى الفوز على بيرايمدز مرة واحدة فى بطولة كأس مصر من قبل وذلك فى البطولة الأخيرة.

موعد مباراة بيراميدز والأهلى فى نهائى الكأس والقنوات الناقلة

يلتقى بيراميدز مع الأهلى فى تمام التاسعة والربع من مساء غدًا الاثنين على ستاد القاهرة الدولى، فى مباراة نهائى كأس مصر، بحضور 20 الف مشجع.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة عبر قناة اون تايم سبورتس انش 1، ويقام على هامش المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل فى مصر.

تشكيل بيراميدز المتوقع امام الاهلى فى نهائى بطولة كأس مصر

استقر البرتغالى جايمى بانتشيكو المدير الفنى لفريق بيراميدز على التشكيل الذى سيعتمد عليه فى مواجهة الأهلى، فى نهائى كأس مصر، فى ظل الغيابات التى تطارد الفريق قبل المواجهة المرتقبة، حيث يغيب عن الفريق السماوى على جبر مدافع الفريق، وزميله فى الفريق مصطفى فتحى للايقاف، بالاضافة لشريف إكرامى لايجابية تحليل المنشطات.

تشكيل بيراميدز المتوقع امام الاهلى

أحمد الشناوى فى حراسة المرمى

محمد الشيبى وأسامة جلال وأحمد سامى ومحمد حمدى فى الدفاع

بلاتى توريه ووليد الكرتى وعبدالله السعيد فى وسط الملعب

رمضان صبحى واسلام عيسى وابراهيم عادل فى الهجوم

مشوار بيراميدز حتى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر

بدأ بيراميدز مشواره ببطولة كأس مصر نسخة 2021/ 2022، بالفوزعلي لافيينا بهدف دون رد في دور الـ 32 وتخطى سيراميكا في دور الـ 16 بهدفين مقابل هدف وتغلب على البنك الأهلي بهدف دون رد في ربع النهائي ليضرب موعدا أمام الزمالك في نصف النهائي ويفوز عليه بركلات الترجيح.