الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض وإعادة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18

الكتيبة ١٠١
الكتيبة ١٠١

يترقب جميع المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية معرفة موعد عرض وإعادة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18 عبر جوجل، والذي حقق نجاحًا ملحوظًا في عرض حلقاته الأولى، والذي سينافس خلال ماراثون شهر رمضان 2023، وتفاعل الجمهور بالمسلسل الذي سيعد ملحمة وطنية مليئة بالأحداث وجميع الوقائع التي ستوثق بطولات الجيش المصري في مدينة سيناء.

موعد عرض وإعادة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18

وتنشر “الدستور” مواعيد عرض الحلقة 18 مسلسل الكتيبة 101، وأحداث حلقة أمس الحلقة 17.

ويأتي عرض مسلسل الكتيبة 101 بشاشة قناة ON يوميًا بتمام الساعة 9 مساءً، ثم سيُعرض بتمام الساعة 10 مساءً في قناة ON دراما، وستعاد الحلقة الـ18 على ذات القناة، في تمام الساعة 3 في صباح الغد، بينما تكون الإعادة الثانية بتمام الساعة العاشرة صباحًا.

بطولات مسلسل الكتيبة 101

وحقق  الكتيبة 101 ردود فعل إيجابية عقب عرض الحلقات الأولى، التي سيتفاعل معها الجمهور، وسيتناول مسلسل الكتيبة 101 بمدار 20 حلقة فقط، الكثير من بطولات الجيش المصري بمواجهة الإرهاب في سيناء.

ويُشارك في مسلسل الكتيبة 101 الكثير من الفنانين ومن أبرزهم، النجم آسر ياسين، والفنان عمرو يوسف، وفتحي عبدالوهاب، والفنان وليد فواز، ووفاء عامر، وإضافة إلى مجموعة كبيرة من الضيوف الشرف، وهم، (محمد رجب، والفنان محمود عبدالمغني، والفنان كريم فهمي، وأحمد سلطان، والمبدع أحمد حسني صالح).

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17

‎وشهدت أحداث الحلقة 17 في مسلسل الكتيبة 101 نجاح قوات الجيش بالسيطرة على مدينة الشيخ زويد، عقب هجوم الإرهابيين على جميع شوارعها وأكمنتها بهدف الإعلان أن المدينة إمارة إسلامية، ولكن قوات الجيش قد تعاملت مع العناصر الإرهابية وأيضا دافعوا عن أرض سيناء وقاموا برفع العلم المصري مجددا.

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وشارك الفنان المبدع تامر شلتوت، بمسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17 وذلك بشخصية الإرهابي أبو زياد الأجنبي، التي أثارت جدلا في أحداث الحلقتين الماضيتين في المسلسل، حيث أن ظهر أثناء محاولة الهجوم بمدينة الشيخ زويد.

وعلق تامر شلتوت على ظهوره وعلى مشاركته بمسلسل الكتيبة 101، قائلا: 

«تشرفت أن يكون من ضمن ملحمة مسلسل الكتيبة ١٠١ وقمت بدور الارهابي أبوزياد الأجنبي».

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