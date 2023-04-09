جهاز العبور يصدر 165 قرار غلق وتشميع وسحب عدادات

أكد المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز مدينه العبور استمرار الحملات للتصدي لأشكال المخالفات.

وكلف المهندس أحمد رشاد رئيس الجهاز بتشكيل حملة مكبرة شملت تنفيذ قرارات إزالة وغلق وتشميع وسحب عدادات الكهرباء وتصحيح أوضاع المخالفات وإعادة الشيء لأصله ببعض القطع المخالفة وإزالة اشغالات تحت إشراف المهندس السيد أمين نائب رئيس الجهاز للتنمية وادارتي التنمية والامن بالجهاز بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق.

واوضح رئيس الجهاز ان الحملة أسفرت علي تنفيذ عدد (٣٠) قرار ازالة فورية وغلق وتشميع وسحب عدادات الكهرباء للقطع المخالفة بالحي الثاني.

كما تم تنفيذ عدد (٢٠) قرار ازالة فورية وغلق وتشميع وسحب عدادات الكهرباء للقطع المخالفة بالحي الثالث

واشار رئيس جهاز مدينه العبور ان الحملة نفذت عدد (١٥) قرار ازالة فورية وغلق وتشميع وسحب عدادات الكهرباء للقطع المخالفة بالحي الرابع

بالاضافة الي انه تم تنفيذ عدد (٣٥) قرار ازالة فورية وغلق وتشميع وسحب عدادات الكهرباء للقطع المخالفة بالحي السابع.

كما تم تنفيذ عدد (٦٥) قرار غلق وتشميع وسحب عدادات الكهرباء للقطع المخالفة بالحي الثامن.