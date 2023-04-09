الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جهاز العبور يصدر 165 قرار غلق وتشميع وسحب عدادات

العبور
العبور

أكد المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز مدينه العبور استمرار الحملات   للتصدي لأشكال المخالفات.

وكلف المهندس أحمد رشاد رئيس الجهاز بتشكيل حملة مكبرة شملت تنفيذ قرارات إزالة وغلق وتشميع وسحب عدادات الكهرباء وتصحيح أوضاع المخالفات وإعادة الشيء لأصله ببعض القطع المخالفة وإزالة اشغالات تحت إشراف المهندس السيد أمين نائب رئيس الجهاز للتنمية وادارتي التنمية والامن بالجهاز بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق.

واوضح رئيس الجهاز ان الحملة أسفرت  علي تنفيذ عدد (٣٠) قرار ازالة فورية وغلق وتشميع وسحب عدادات الكهرباء للقطع المخالفة بالحي الثاني. 
كما تم تنفيذ عدد (٢٠) قرار ازالة فورية وغلق وتشميع وسحب عدادات الكهرباء للقطع المخالفة بالحي الثالث 
واشار رئيس جهاز مدينه العبور ان الحملة نفذت  عدد (١٥) قرار ازالة فورية وغلق وتشميع وسحب عدادات الكهرباء للقطع المخالفة بالحي الرابع
بالاضافة الي انه تم تنفيذ عدد (٣٥) قرار ازالة فورية وغلق وتشميع وسحب عدادات الكهرباء للقطع المخالفة بالحي السابع. 
كما تم تنفيذ عدد (٦٥) قرار غلق وتشميع وسحب عدادات الكهرباء للقطع المخالفة بالحي الثامن.

 

ازالة اشغالات أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور قرارا قرار إزالة وغلق وتشميع

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يفاجئ قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة (فيديو وصور)

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

ملفات مشتركة بين مصر والسودان.. تنسيق قوي وعلاقات تاريخية تجمع أبناء النيل

«المركزى»: عطلة بالبنوك الأحد والإثنين بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم

«جعفر العمدة» الحلقة 18.. شوقى يسحل شقيق محمد رمضان فى الحارة

الرئيس السيسى: تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن الوطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (3).. محمد كريم..علماء الأزهر.. السيد عمر مكرم.. سليمان الحلبى.. زعماء صنعتهم الأقدار!

محمد عمر

رسالة للسودان.. مصر ستظل معكم قلبا وقالبا

بسنت حسن

( فاتن ) و (نادرة ) في رمضان

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: الاستفزازات الإسرائيلية بحق الأقصى مرفوضة

الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية المكثفة للمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تحذر من حملات التحريض المستمرة لتغيير الوضع فى الأقصى