الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

في رمضان 2023.. تعرف على مواعيد عمل مصلحة الجوازات

مصلحة الجوازات
مصلحة الجوازات

يعتبر البحث عن مواعيد عمل مصلحة الجوازات في رمضان 2023، من أكثر الأمور بحثًا على محرك البحث جوجل، لرغبة المواطنين في إنجاز مصالحهم.

ولأن شهر رمضان الكريم تتغير فيه ساعات عمل الموظفين وتقلص بسبب طبيعة الشهر، فمواعيد العمل وفقا لما حددته وزارة الداخلية، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة 3 عصرًا، وحتى نهاية عام 2023.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

وحددت الوزارة الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة، وبينها صورة البطاقة الشخصية مع الاطلاع على الأصل، و4 صور ألوان حديثة خلفيتها بيضاء 4×6، ومستند يحدد موقف المتقدم من التجنيد بالنسبة للذكور، تقديم صورة من المؤهل الدراسي أذا كان غير مثبت البطاقة مع الاطلاع على الأصل.

كيفية الحصول على جواز سفر لعام 2023

-التقدم إلى قسم الجوازات التابع له مقدم الطلب.
- سحب نموذج 29 جوازات وكتابة البيانات بخط مقدم الطلب.
- تقديم المستندات المطلوبة إلى الموظف المختص لمطابقة المستندات والصور وتقدير الرسوم.
-استلام الإيصال وبعدها يتم استلام الجواز.

خدمات مصلحة الجوازات

تقدم مصلحة الجوازات والهجرة العديد من الخدمات الهامة للمواطنين الراغبين في اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها:
إصدار شهادة إثبات الجنسية المصرية.
طلب اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية.
طلب اكتساب الأجنبية زوجة المصري الجنسية المصرية (الزواج المختلط).
طلب التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2023 وأيام إجازات الموظفين الأسبوعية والرسمية


طلب التجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
طلب رد الجنسية المصرية لمن فقدها بعد الإذن له بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
طلب إثبات الجنسية المصرية.
طلب الحصول على الإعفاء لمكتسبي الجنسية فوق سن 30 سنة.
طلب إخطار مواطن بمركزه القانوني لتقديمه للمأذونية.

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