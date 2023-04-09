الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في عزبة عبدالحميد نصر بمنطقة أوسيم.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغات تفيد بنشوب حرائق داخل شقة سكنية فى منطقة أوسيم، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحرائق، وفرض كردون أمنى بمحيطها لمحاصرتها ومنع امتدادها وتمت السيطرة عليها دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

منطقة أوسيم شقة سكنية السيطرة قوات الحماية المدنية الجيزة

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