"الأعلى للثقافة" ينظم ندوة عن رمضان في التراث والمأثور الشعبي غدا

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة "رمضان في التراث والمأثور الشعبي"؛ والتي تنظمها لجنة التراث الثقافي غير المادي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء يوم غد الإثنين الموافق 10 أبريل الجاري بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

تدير الندوة الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول مقررة لجنة فنون الطفل، ويشارك بها أحمد طوسون روائي وكاتب في أدب الطفل عضو لجنة فنون الطفل، وأحمد عبد المنعم فنان تشكيلي ونائب رئيس تحرير بمؤسسة أخبار اليوم عضو لجنة فنون الطفل، ومحمد بغدادي شاعر وفنان تشكيلي عضو لجنة التراث الثقافي غير المادي، ومسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة عضو لجنة التراث الثقافي غير المادي.

يأتي ذلك ضمن الفعاليات الثقافية والفنية، التي يقدمها المجلس ضمن البرنامج الرمضاني.

و فاطمة المعدول، كاتبة مصرية، ولدت في القاهرة، وحصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية في 1970، وعينت بقصر ثقافة الطفل بالثقافة الجماهيرية في 1972، سافرت في 1977 في بعثة للمجر لدراسة مسرح الطفل، عملت مديرًا لقصر ثقافة الطفل في 1978، ومن ثم مدير إدارة ثقافة الطفل بالثقافة الجماهيرية في 1980، ومن ثم مدير عام المسرح القومي للأطفال في 1983، وكانت أول امرأة في منصب مدير عام ثقافة الطفل في 1996، وأصبحت رئيس المركز القومي لثقافة الطفل في 1998.

كتبت وأخرجت العديد من مسرحيات الأطفال، وألفت أكثر من 50 كتاب أدبي للأطفال في كل الأعمار، وأخرجت أعمال متنوعة مسرحية وسينمائية قصيرة، وكذلك أقامت وأشرفت علي ورش عمل ودورات تدريبية للعاملين في أدب الطفل وفنون الحكي ومكتبات الأطفال ومسرح الطفل "عرائس وبشري"، والعديد من الورش المسرحية للأطفال المعاقين والأسوياء وقدمت أول مسرح للمعاقين في مصر.