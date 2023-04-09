الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الأعلى للثقافة" ينظم ندوة عن رمضان في التراث والمأثور الشعبي غدا

الدكتور هشام عزمي،
الدكتور هشام عزمي،

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة "رمضان في التراث والمأثور الشعبي"؛ والتي تنظمها لجنة التراث الثقافي غير المادي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء يوم غد الإثنين الموافق 10 أبريل الجاري بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

تدير الندوة الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول مقررة لجنة فنون الطفل، ويشارك بها أحمد طوسون روائي وكاتب في أدب الطفل عضو لجنة فنون الطفل، وأحمد عبد المنعم فنان تشكيلي ونائب رئيس تحرير بمؤسسة أخبار اليوم عضو لجنة فنون الطفل، ومحمد بغدادي شاعر وفنان تشكيلي عضو لجنة التراث الثقافي غير المادي، ومسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة عضو لجنة التراث الثقافي غير المادي.

يأتي ذلك ضمن الفعاليات الثقافية والفنية، التي يقدمها المجلس ضمن البرنامج الرمضاني.

و فاطمة المعدول، كاتبة مصرية، ولدت في القاهرة، وحصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية في 1970، وعينت بقصر ثقافة الطفل بالثقافة الجماهيرية في 1972، سافرت في 1977 في بعثة للمجر لدراسة مسرح الطفل، عملت مديرًا لقصر ثقافة الطفل في 1978، ومن ثم مدير إدارة ثقافة الطفل بالثقافة الجماهيرية في 1980، ومن ثم مدير عام المسرح القومي للأطفال في 1983، وكانت أول امرأة في منصب مدير عام ثقافة الطفل في 1996، وأصبحت رئيس المركز القومي لثقافة الطفل في 1998.

كتبت وأخرجت العديد من مسرحيات الأطفال، وألفت أكثر من 50 كتاب أدبي للأطفال في كل الأعمار، وأخرجت أعمال متنوعة مسرحية وسينمائية قصيرة، وكذلك أقامت وأشرفت علي ورش عمل ودورات تدريبية للعاملين في أدب الطفل وفنون الحكي ومكتبات الأطفال ومسرح الطفل "عرائس وبشري"،  والعديد من الورش المسرحية للأطفال المعاقين والأسوياء وقدمت أول مسرح للمعاقين في مصر.

المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي رمضان في التراث والمأثور الشعبي لجنة التراث الثقافي فاطمة المعدول أحمد طوسون

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

هل تغيرت خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة؟.. الحكومة ترد

المشدد 6 سنوات لعامل يروج الهيروين في الإسكندرية

قافلة طبية لحياة كريمة برأس غارب وصرف العلاج بالمجان

إخماد نيران سيارة مشتعلة فى الوراق

مناشدة عاجلة من «التعليم» بشأن استمارة أولى وثانية ثانوى عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تصرفات طائشة

جرجس صفوت

ألن يمر المسيح من هُنا؟

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق 3 صورايخ من سوريا باتجاه الجولان.. و"لواء القدس" يتوعد إسرائيل

الشرطة الإسرائيلية تقتحم بعض باحات الأقصى

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية