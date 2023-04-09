الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"الطالبة الحديدية".. ابنة المنصورة تحصل على ذهبية العالم للقوة البدنية (فيديو)

الطالبة جيهان السويركي
الطالبة جيهان السويركي

أعربت الطالبة جيهان السويركي، بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بالمنصورة، عن سعادتها بعدما حصدت على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للقوة البدنية، قائلة: "الحمد الله على أنني حققت فيها مركزا رائعا، كما حققت أرقاما قياسية جديدة باسمي".

وأضافت السويركي، خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن احتراف هذه اللعبة استغرق الكثير، وعقبت قائلة: "أنها تسكن في مدينة المطرية، وبسبب التمرين تقيم في محافظة المنصورة، فانفصلت عن أهلها تماما وأصبحت مسؤولة عن نفسها حتى تحقق حلمها وتكون قريبة جدا من مكان التمرين ومكان الدراسة". 

حصدت ذهبية العالم للقوة البدنية

وتابعت الطالبة في الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بالمنصورة: "عشت فترة صعبة جدا فيها ضغط الدراسة والامتحانات وضغط التمرين والإصابات، ولكن الحمد لله كل شيء أصبح أفضل بكثير، في بداية الأمر لم يحفزني أهلي للعب هذه اللعبة، كل من حولي انتقدني وقالوا لي إنها لعبة عنيفة، وقالوا لي إن البنت مقتصرة على واجبات معينة لا يمكنها أداءها، لكنني حاولت إثبات أنه لا فارق بين ولد وبنت، والبنت يمكنها تحقيق ما تريده.. مفيش حاجة اسمها ولد وبنت".

 

التربية الرياضية الفرقة الثالثة الميدالية الذهبية برنامج هذا الصباح بطولة العالم ميدالية مدينة المطرية محافظة المنصورة

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