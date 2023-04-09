الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تعرف على الفئات المستهدفة لمبادرة "حياة كريمة" (فيديو جراف)

حياة كريمة
حياة كريمة

تستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، 7 فئات رئيسية من الأسر الأكثر احتياجًا، كبار السن، ذوي الهمم، النساء المعيلات، المطلقات، الأيتام والأطفال، الشباب القادر على العمل.

 

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، محاور ومرتكزات المبادرة التى تمثلت في التالي

 

- تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين.

 

- توزيع مكاسب التنمية بشكل عادل.

 

- توفير فرص عمل للمواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم.

 

- تضافر جهود الدولة مع المجتمع المدني لتحسين معيشة المواطنين.

 

- توفير سكن كريم وبناء مجمعات سكنية بالقرى الأكثر احتياجًا.

 

- توفير الخدمات الطبية وبناء المستشفيات والوحدات الصحية.

 

- بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتوفير الكوادر التعليمية.

 

- توفير السلع الغذائية وتجهيز اليتيمات للزواج.

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