إفطار اليوم.. طريقة عمل حمام محشي بالزبيب والبصل بخطوات بسيطة وسهلة

يعتبر الحمام المحشي من أشهى الوصفات لتحضير الحمام بدلاً من الأرز التقليدي وحشوة الفريكة، هناك طريقة عمل حمام محشي بالزبيب والبصل سهلة ومذاق رائع للعرض.

مكونات عمل حمام محشي بالزبيب والبصل

يمكنك تعلم كيفية صنع الحمام المحشي بالبصل والزبيب خطوة بخطوة.

مكونات:

أي عدد من الحمامات حسب عدد الأسرة في الغالب لكل شخص 2.

للحشو:

بصلة متوسطة لكل حمامة مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

1 ملعقة كبيرة من الزبيب.

والزبيب هنا اختياري يمكنك الاستغناء عنه.

الملح.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل.

1 ملعقة كبيرة كمون.

1/2 ملعقة كبيرة من البهارات "هذه الكمية من البهارات لكامل كمية الحشوة" ليس لكل منها.

1 ملعقة كبيرة سمن.

4 فصوص من المستكة.

5 فصوص هيل.

طريقة عمل الحمام المحشي بالبصل والزبيب

الخطوة الأولى هي تنظيف الحمام جيداً ووضع كبده بداخله حتى نتمكن من استخدامه لإغلاق الفتحة الموجودة في العنق ثم نقوم بحشوها بالمزيج وخياطته وربط رجليه بالخيط.

بعد ذلك نقوم بغلي الماء ونسقط كل كمية الحمام فيه ونتركه يغلي على النار لمدة 5 دقائق.

نقوم بتصريفه من الماء ونغسله تحت الماء الجاري مرة أخرى، لن يخرج الحشو منه، ولكن فقط إذا أغلقناه جيدًا

نضع ماء آخر ونضع فيه الحمام مع الهيل، ونضع ملعقتين من البصل المتبقي من الحشوة ونضبط الملح.

نتركها على النار حتى تصل إلى مستواها، ثم نقليها بملعقة سمن ومستكة ونتركها على النار مرة أخرى لمدة 15 دقيقة على نار عالية حتى يتكاثف الحساء.

أخرج الحمام من الحساء واقليه تحت شواية الفرن، أو اقليه في وعاء على الموقد مع ملعقتين كبيرتين من الزبدة وقدميه مع الأرز الأبيض وأي خضروات مفضلة.

ملحوظة: نضيف دائمًا ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من خليط البصل المحشو مع الأرز حتى يأخذ الأرز نفس المذاق ويصبح لونه بنيًا قليلاً.