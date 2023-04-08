فطارك عندنا| طريقة عمل كباب الحلة بخطوات سهلة وبسيطة (فيديو)

طبق اللحم «كباب الحلة» من الأطباق المهمة خلال شهر رمضان والشهية والمحببة لدى العديد من الأطفال والكبار، لذا يعد من الأطباق التى يتم إعدادها الكثير من المرات خلال شهر رمضان، بل من الأطباق الرئيسية والمميزة في العزومات، مع السلطات وطبق الأرز الأبيض ، حيث يسهم في تعويض الطاقة اللازمة بعد صيام 14 ساعة؛ لاحتوائه على مجموعة من الفيتامينات والبروتينات التى يحتاجها الجسم بعد يوم طويل.

لذا نقدم لكم طريقة عمل كباب الحلة لإفطار شهي برمضان

المقادير:

نصف كيلو من اللحم مقطع مربعات صغيرة

3 فصوص من الثوم المفروم

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة بهارات لحم

2 بصلة متوسطة الحجم مقطعة قطعًا صغيرة

ملعقتان من السمن أو الزبدة

ملعقة زيت

طريقة تحضير طبق كباب الحلة:

فى مقلاة يشوح اللحم فى الزيت والزبدة حتى يتغير اللون.

يتم إضافة البصل والثوم وقطع الفلفل الرومى.

تقلب المكونات جيدا لمدة دقائق ثم يتم إضافة ملعقة السكر.

عندما يبدأ الماء في الجفاف من اللحم يتم إضافة كوب ونصف الكوب من الماء حتى لا يجف اللحم.

يترك الوعاء على نار هادئة لمدة ساعة تقريبا.

قبل أن يكتمل نضوج اللحم نضيف التوابل ويترك حتى ينضج.

طريقة عمل الأرز المصري

مكونات الأرز المصري

أرز مصري- كوبان

شعيرية- كوب

ماء- حسب الحاجة

ملح

زيت زيتون- ملعقتان كبيرتان

طريقة التحضير

1- نغسل الأرز جيداً ثم نضعه في وعاء ونغمره بالماء ويتم نقعه لمدة 20 دقيقة.

2- في قدر على نار متوسطة، نقوم بتسخين الزيت ونضيف الشعيرية ونحرك باستمرار حتى التحمير.

3- أضيفي الأرز واستمري بالتحريك حتى يتشرب الأرز ونضيف الملح.

4- قومي بوضع 3 أكواب ونصف من الماء واتركيه يغلي.

5- نقوم بتخفيف النار ونغطي القدر ونطهي لـ15-20 دقيقة.

6- نطفئ النار ونترك الأرز يرتاح في القدر لحوالي 15 دقيقة.