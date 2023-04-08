السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

فطارك عندنا| طريقة عمل كباب الحلة بخطوات سهلة وبسيطة (فيديو)

كباب الحلة
كباب الحلة

طبق اللحم «كباب الحلة» من الأطباق المهمة خلال شهر رمضان والشهية والمحببة لدى العديد من الأطفال والكبار، لذا يعد من الأطباق التى يتم إعدادها الكثير من المرات خلال شهر رمضان، بل من الأطباق الرئيسية والمميزة في العزومات، مع السلطات وطبق الأرز الأبيض ، حيث يسهم في تعويض الطاقة اللازمة بعد صيام 14 ساعة؛ لاحتوائه على مجموعة من الفيتامينات والبروتينات التى يحتاجها الجسم بعد يوم طويل.

لذا نقدم لكم طريقة عمل كباب الحلة لإفطار شهي برمضان

المقادير:

نصف كيلو من اللحم مقطع مربعات صغيرة

3 فصوص من الثوم المفروم 

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة بهارات لحم 

2 بصلة متوسطة الحجم مقطعة قطعًا صغيرة

ملعقتان من السمن أو الزبدة

ملعقة زيت 

طريقة تحضير طبق كباب الحلة:

فى مقلاة يشوح اللحم فى الزيت والزبدة حتى يتغير اللون. 

يتم إضافة البصل والثوم وقطع الفلفل الرومى.

تقلب المكونات جيدا لمدة دقائق ثم يتم إضافة ملعقة السكر.

عندما يبدأ الماء في الجفاف من اللحم يتم إضافة كوب ونصف الكوب من الماء حتى لا يجف اللحم.

يترك الوعاء على نار هادئة لمدة ساعة تقريبا.

قبل أن يكتمل نضوج اللحم نضيف التوابل ويترك حتى ينضج.

طريقة عمل الأرز المصري 

مكونات الأرز المصري 

  • أرز مصري- كوبان
  • شعيرية- كوب
  • ماء- حسب الحاجة
  • ملح
  • زيت زيتون- ملعقتان كبيرتان

طريقة التحضير

1- نغسل الأرز جيداً ثم نضعه في وعاء ونغمره بالماء ويتم نقعه لمدة 20 دقيقة.

2- في قدر على نار متوسطة، نقوم بتسخين الزيت ونضيف الشعيرية ونحرك باستمرار حتى التحمير.

3- أضيفي الأرز واستمري بالتحريك حتى يتشرب الأرز ونضيف الملح.

4- قومي بوضع 3 أكواب ونصف من الماء واتركيه يغلي.

5- نقوم بتخفيف النار ونغطي القدر ونطهي لـ15-20 دقيقة.

6- نطفئ النار ونترك الأرز يرتاح في القدر لحوالي 15 دقيقة.

تعويض الطاقة اللازمة خلال شهر رمضان اللحم من الأطباق الهامة طريقة عمل كباب الحله نصف كيلو من اللحم طبق كباب الحلة

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

أسعار الفضة اليوم السبت 8 أبريل 2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

«وول ستريت جورنال» تنفى الاتهامات الموجهة لمراسلها فى روسيا

النشرة المرورية اليوم السبت.. انتظام حركة السيارات في القاهرة والجيزة

انطلاق فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب بمركز الحمام فى مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (2).. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

لحظة تنفيذ عملية الدهس وإطلاق النار في تل أبيب (فيديو)

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب

نتنياهو يوجه بـ«تعبئة قوات» الشرطة والجيش بعد الهجوم المزدوج فى تل أبيب