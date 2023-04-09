الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد: نشهد فرص سقوط أمطار حتى الخميس المقبل (فيديو)

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه لا يوجد فرص أمطار على القاهرة الكبرى، وإنما سنشهد فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية، وبعض المناطق من سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، لكن حدتها تختلف من يوم إلى آخر. 

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أنه بدءًا من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل نشهد فرص سقوط أمطار باختلاف أماكنها، ومن المتوقع أن تكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى تسجل 35 درجة مئوية خلال فترة النهار.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بأننا نشهد منخفضا صحراويا قادما من الصحراء الغربية، ويؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، حيث إننا نشعر بالأجواء الحارة خلال فترة النهار على أغلب محافظات الجمهورية، فيما عدا بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية، تكون الأجواء فيها مائلة للحرارة.

وتابعت: أما في فترة الليل فتختلف الكتل الهوائية تمامًا وتتحول إلى كتل هوائية شمالية، تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة، وتستمر معنا خلال الأيام المقبلة.

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه متوقع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، والسواحل الشمالية الشرقية.  

الأرصاد فرص سقوط أمطار الخميس المقبل الخميس سقوط امطار

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